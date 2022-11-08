加密幣再掀災難　交易所FTX擠提累Bitcoin插穿兩萬關

加密貨幣周二突然集體「急插」！市傳上周加密貨幣對沖基金Alameda Research被揭財務危機，引發同系交易所FTX擠提，幣安(Binance)行政總裁(CEO)趙長鵬「踩多腳」，稱去年開始清退FTX持股，現時正出清其平台加密代幣FTT。消息拖累比特幣曾跌逾6%，每枚曾失守兩萬美元大關，報19,348美元，3小時內最多跌1,000美元。Coinglass數據顯示，24小時內有超過18萬人被爆倉，蒸發資金共3.58億美元。

FTX的CEO稱，現時擁有超過10億美元的現金，足夠支付所有客戶資產，但消息傳出後，FTT進一步急跌33%，另一種與交易所FTX關係密切的加密貨幣Solana(SOL)跟跌11%。以太幣則跌逾8%，狗狗幣亦下挫逾15%。

加密貨幣價格波幅巨大，為散戶參與帶來隱憂。港府上周在金融科技周公布虛擬資產發展政策宣言，財經事務及庫務局局長許正宇出席活動時表示，已清晰表達政府對於虛擬資產業務持「開放」及「兼容」態度，將會提供明確的監管框架，以迎接虛擬資產發展所帶來的金融創新與科技發展機會。

許氏續稱，目前政府與監管機構正研究推出各項試驗計劃，包括在金融科技周發行非同質化代幣(NFT)、數碼港元和綠色債券代幣化，測試有關資產帶來的技術效益，並嘗試將有關技術進一步應用於金融市場，相信措施能夠為金融科技業發展注入新動力。

他又指，本港現有逾800間金融科技公司，例如移動支付、跨境理財、人工智能金融服務顧問、財富及投資管理等各個領域，強調港府重視創新技術發展，一直與金融業界及監管機構緊密合作，推動金融科技發展，包括完善金融基礎、對外推廣、吸納人才等。

港倘通過發牌制 將諮詢公眾

本港計劃推出虛擬資產服務提供商發牌制度，並正在立法會審議。香港證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣出席活動時表示，當法案通過後，證監會將進行公眾諮詢，以擬定當中的細則，強調有關規則會與現行制度「睇齊」，以防出現監管套戥，並會從投資者保障角度出發。

她提到，留意到不少虛擬資產平台具多項業務，包括交易、資產託管等，同時有部分機構與客戶進行對賭，而有關行為未必適當。新制下將會留意有否適當處理利益衝突、客戶資產是否安全託管，重申會完善機制監管，日後亦會提供更多指引，讓業界有更清晰的方向。

另方面，證監會上周宣布容許基金公司申請發行虛擬資產交易所買賣基金(ETF)，她指，有關審批流程與現有分別不大，需時約6個月。

證監：散戶參與加密幣適時

本港計劃放寬散戶參與虛擬資產，香港證監會副行政總裁梁鳳儀出席活動時笑指，不少業界人士以「證監醒覺了」來形容此舉措。她表示，隨着環球收緊虛擬資產監管，加上行業生態日漸成熟，無論在審計、託管等方面均建立規則，現在讓散戶參與較大型的加密貨幣是合適時候。

她又指，今年初已容許香港券商代客在證監認可的交易所買賣，但未許券商代客在Coinbase等純虛擬資產交易平台買賣，直言「即使它們已取得牌照，監管水平仍未全面。」