帝濤灣三房連車位970萬易手　私樓呎價八千有找

淡市下移民業主沽貨要有更大折讓。屯門帝濤灣同類套三房單位，累減130萬元，連車位賣970萬元，私樓呎價八千「有找」。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙必祥表示，上環盈峰一號高層D室，實用面積約401方呎，一房間隔，以850萬元易手，呎價約21,197元，原業主於2008年9月以652萬元買入，持貨約14年帳面獲利198萬元，單位升值約30%。

－－－－－

九龍區

●美聯黃遠基稱，九龍灣德福花園11月暫錄約5宗買賣，其中K座低層8室，實用面積約588方呎，屬「大兩房」間隔，吸引外區上車客承接，成交價588萬元，原先開價620萬元，調減32萬元，呎價10,000元，屬同類型單位2015年後低位。

●利嘉閣鄭天樂指，荔枝角美孚新邨恆柏道11號中高層D室，實用面積約653方呎，三房間隔，望內園景，成交價780萬元，呎價約11,945元，新買家為區外換樓客，上址原開價約860萬元，累減80萬元後售出。

－－－－－－

新界區

●世紀21天生置業黃偉祺透露，屯門帝濤灣浪琴軒2座低層C室，實用面積約1,213方呎，套三房連工人房間隔，望內園景，放盤叫價1,100萬元，原業主移民，累減130萬元，終以970萬元連車位獲用家承接，減幅近12%，呎價約7,997元。

●中原鄺家進稱，屯門大興花園2期4座高層B室，實用面積約475方呎，兩房間隔，成交價460萬元，呎價約9,684元，較對上成交下跌約2%，屋苑本月錄約兩宗二手買賣，平均實用呎價約9,793元。

●中原何家樂表示，天水圍居屋天盛苑N座低層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價550萬元，早前降價至460萬元，進一步減至435萬元獲承接，呎價約6,692元，減幅約21%，同類型單位上月賣528萬元，新成交價低93萬元或約18%。

●中原王勤學指，元朗居屋宏富苑低層1室，實用面積約438方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價400萬元，最終以373.8萬元沽出，呎價約8,534元，減幅約6.6%，原業主於2017年5月以229.6萬元一手買入，自用5年沽出帳面獲利144.2萬元，升值約63%。

●中原方翰達稱，大埔太湖花園11月暫錄1宗成交，屋苑7座中層D室，實用面積約440方呎，兩房間隔，放盤時開價約635萬元，日前議價後以618萬元易手，呎價約14,045元，新買家為用家。

●美聯陳國良表示，沙田中心安寧大廈的低層D室，實用面積約301方呎，兩房戶型，獲上車客垂青，新買家因工作緣故搬入沙田區，物色區內單位多時，原業主原開價520萬元，雙方議價78萬元，終以442萬元成交，呎價約14,684元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田居屋愉田苑B座高層8室，實用面積約429方呎，兩房間隔，望園景，已補價自由市場放盤叫價545萬元，放盤兩個月，幅減價95萬至450萬元獲買家承接，減幅約17.4%，呎價10,490元。

●中原彭基堡表示，沙田居屋愉田苑A座低層5室，實用面積約466方呎，兩房間隔，9月於已補價自由市場放盤時開價約540萬元，經連番減價，日前議價後以469萬元易手，呎價約10,064元，累減71萬元，屬近期新低價成交，做價時光倒流至2016年。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山迎海．星灣御23座高層G室，實用面積約564方呎，兩房連儲物室間隔，海星灣全海景，放盤半年，叫價1,100萬元，減價115萬元，終獲買家985萬元承接，呎價17,465元，約半年前同類型單位成交呎價曾逾兩萬元。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山薈朗1座中層B1室，實用面積約230方呎，開放式間隔，放盤4個月，當時叫價370萬元，減10萬元，以360萬元成交，呎價約15,652元，原業主於2016年9月以311萬一手購入，持貨6年轉售，帳面獲利49萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山新港城11月暫錄兩宗買賣，屋苑H座中層6室，實用面積約363方呎，兩房間隔，開價約600萬元，雙方議價後以539萬元易手，呎價約14848元，累減61萬元或約10.2%，新買家為用家。

●利嘉閣彭嘉豪指，馬鞍山新港城M座中層3室，實用面積約363方呎，兩房間隔，日前以約536萬元易手，呎價約14,766元，原業主於2015年以約440萬元購入，持貨約7年轉手帳面獲利約96萬元，期內物業升值約22%。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋富康花園7座低層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，去年12月已補價自由市場放盤叫價738萬元，期間多次調整叫價至568萬元，終獲買家以555萬元承接，累計減價183萬元，減幅達24%，呎價約11,467元。

●中原黃仕斌透露，將軍澳新都城1期3座高層G室，實用面積約364方呎，兩房間隔，最初開價680萬元，最終減至560萬元易手，樓價時光倒流至2017年，呎價約15,385元，原業主為收租客，於2017年1月以520萬元買入單位，帳面僅獲利40萬元離場。

●利嘉閣梁敬嚴表示，將軍澳居屋和明苑A座中層8室，實用面積約639方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約560萬元，近日獲買家洽購，雙方議價後累減約60萬元，終以500萬元易手，呎價約7,825元。

－－－－－－