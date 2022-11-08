新盤Updates：樓價未止跌 發展商變陣單位保留出租
2022年11月08日 21:29
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樓價跌勢未止，有發展商變陣應對，將旗下位於何文田的項目部分單位保留出租。另一方面，九龍區兩個新盤均處於收票階段，兩盤合計暫收約420張入票。
●何文田芳菲保留11個單位出租
協成行旗下何文田芳菲，周二(8日)公布因應市況，保留11個全新高層兩房單位作出租之用，意向呎租為55元，按最細兩房戶實用面積414方呎計，意向月租由約2.27萬元起。
協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，因應市場需要，首度推出11個高層單位，涉及22至28樓A室、22至27樓C室，並參考同區平均市場租金而定意向呎租。當中已包含管理費及差餉，而單位均配備全新家電。項目同時上載更新價單，會為價單當中的A室買家代繳付3.75%的從價印花稅。
●紅磡必嘉坊．迎匯暫收約220張入票
恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊．迎匯，自上周六(5日)起收票，至今累計接獲約220張入票，按首張價單提供56伙計，暫時超額近3倍。發展商繼續軟銷催谷，並介紹項目的頂層天台特色戶。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤只設小量特色單位，包括實用面積最大的29樓C室頂層戶，屬兩房一套連儲物室間隔，實用面積433方呎。該單位層與層之間高度約3.5米，內置樓梯直通附設的61方呎平台及274方呎天台。客飯廳則以長方形布局，設開放式廚房。另主人睡房設有AI智能衣櫥。
●長沙灣連方I落實周六發售30伙
萬科香港發展的長沙灣連方I，周二(8日)上載銷售安排，落實本周六(12日)作首輪銷售，發售30伙。據市場消息指，該盤截至今日下午4時，累計接獲逾200張入票，即暫時超額認購近6倍。
上述即將發售單位包括13伙開放式戶、12伙一房戶及5伙兩房戶，扣除最高16%折扣優惠後，折實價由416萬至782萬元，折實呎價由17,454 至20,868元。據銷售安排顯示，發售當日的揀樓次序會以抽籤方式決定，未有設大手優先安排。而首輪銷售截票時間為周五(11日)晚上7時30分。
●馬鞍山Silversands四房招標售3,050萬元
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，繼昨日沽出三房戶後，周二(8日)再透過招標售出一伙四房大單位，兩日內吸金逾「半億」元。該盤最新成交單位為2座7樓B室，實用面積1,249方呎，屬四房雙套連工作間間隔，成交價為3,050萬元，呎價24,420元。據悉，項目至今累售120伙，套現逾14億元。
●石硤尾緹山三房招標售7,308萬
嘉里建設(00683)石硤尾緹山，周二(8日)透過招標沽出一伙三房單位，成交價7,308.84萬元。上述為第2座2樓A室，實用面積1,760方呎， 設有三個套房及工作間，連同一個車位沽出，成交呎價約41,528元。 資料顯示，該買家可享有提早佔用優惠。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽三伙
恒基地產(00012)旗下的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周二(8日)連沽三伙，共涉1,067.23萬元。當中，E座9樓10室，實用面積224方呎，開放式間隔，以346.15萬元成交，呎價約15,453元。
●旺角利奧坊‧壹隅一房售629萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，最新沽出1座18樓M室，為實用面積267方呎的一房單位，成交價為629.28萬元，呎價約23,569元。
●沙田上蓋柏傲莊III累錄319宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得319宗終止買賣個案，佔成交量846宗約38%，而涉及總成交金額逾49.5億港元。
據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增3宗個案，單計本月有9宗。新近錄得的個案包括8A座30樓A室，實用面積1,014方呎，四房間隔，原本於去年6月以2,445.7萬元成交，當時呎價約24,119元，惟交易已於上周五(4日)終止。
●青衣薈藍開放式戶交易告吹
近月一手交投步伐加快的宏安地產(01243)青衣薈藍，新近錄得交易告吹個案。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的2樓A06室，為實用面積181方呎，開放式房單位，連65方呎平台，原本於上月30日以536.8萬元沽出，呎價約29,657元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。