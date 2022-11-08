新盤Updates：樓價未止跌　發展商變陣單位保留出租

樓價跌勢未止，有發展商變陣應對，將旗下位於何文田的項目部分單位保留出租。另一方面，九龍區兩個新盤均處於收票階段，兩盤合計暫收約420張入票。

●何文田芳菲保留11個單位出租

協成行旗下何文田芳菲，周二(8日)公布因應市況，保留11個全新高層兩房單位作出租之用，意向呎租為55元，按最細兩房戶實用面積414方呎計，意向月租由約2.27萬元起。

協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，因應市場需要，首度推出11個高層單位，涉及22至28樓A室、22至27樓C室，並參考同區平均市場租金而定意向呎租。當中已包含管理費及差餉，而單位均配備全新家電。項目同時上載更新價單，會為價單當中的A室買家代繳付3.75%的從價印花稅。

●紅磡必嘉坊．迎匯暫收約220張入票

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤只設小量特色單位，包括實用面積最大的29樓C室頂層戶，屬兩房一套連儲物室間隔，實用面積433方呎。該單位層與層之間高度約3.5米，內置樓梯直通附設的61方呎平台及274方呎天台。客飯廳則以長方形布局，設開放式廚房。另主人睡房設有AI智能衣櫥。

●長沙灣連方I落實周六發售30伙

萬科香港發展的長沙灣連方I，周二(8日)上載銷售安排，落實本周六(12日)作首輪銷售，發售30伙。據市場消息指，該盤截至今日下午4時，累計接獲逾200張入票，即暫時超額認購近6倍。

上述即將發售單位包括13伙開放式戶、12伙一房戶及5伙兩房戶，扣除最高16%折扣優惠後，折實價由416萬至782萬元，折實呎價由17,454 至20,868元。據銷售安排顯示，發售當日的揀樓次序會以抽籤方式決定，未有設大手優先安排。而首輪銷售截票時間為周五(11日)晚上7時30分。

●馬鞍山Silversands四房招標售3,050萬元

●石硤尾緹山三房招標售7,308萬

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽三伙

●旺角利奧坊‧壹隅一房售629萬元

●沙田上蓋柏傲莊III累錄319宗終止交易

據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增3宗個案，單計本月有9宗。新近錄得的個案包括8A座30樓A室，實用面積1,014方呎，四房間隔，原本於去年6月以2,445.7萬元成交，當時呎價約24,119元，惟交易已於上周五(4日)終止。

●青衣薈藍開放式戶交易告吹