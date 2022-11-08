陳樂怡：內地放寬防疫仍需時　市況仍波動

投資者對於內地放寬防疫抱樂觀態度，人民幣回升，風險偏好改善，帶動港股由低位14,597點最多反彈15%。惟值得留意的是，即使內地有意放寬，前期工作亦需時籌備，例如提升長者疫苗接種率、口服藥備貨等。在冬季傳播高峰期，防疫料不會明顯放寬，路線圖充滿不確定性，因此市場樂觀情緒有機會來去亦急，引發市況波動。大市成交再次縮減，恒指上方阻力料見於17,565點(今年6至10月下跌以來按黃金比率反彈0.382倍)。市場焦點方面，內地即將公布10月CPI、PPI及信貸數據，雙十一消費數據以及美國中期大選結果。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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