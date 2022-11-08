陳樂怡：內地放寬防疫仍需時 市況仍波動
2022年11月08日 21:31
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投資者對於內地放寬防疫抱樂觀態度，人民幣回升，風險偏好改善，帶動港股由低位14,597點最多反彈15%。惟值得留意的是，即使內地有意放寬，前期工作亦需時籌備，例如提升長者疫苗接種率、口服藥備貨等。在冬季傳播高峰期，防疫料不會明顯放寬，路線圖充滿不確定性，因此市場樂觀情緒有機會來去亦急，引發市況波動。大市成交再次縮減，恒指上方阻力料見於17,565點(今年6至10月下跌以來按黃金比率反彈0.382倍)。市場焦點方面，內地即將公布10月CPI、PPI及信貸數據，雙十一消費數據以及美國中期大選結果。
板塊方面，內地碳酸鋰現價突破每噸60萬元，引發中港鋰業股集體上漲。早前加拿大政府要求三間中企退出當地鋰礦投資，儘管不影響早前已交割的項目，但反映到海外鋰資源開發環境趨向複雜，愈來愈多國家重視鋰礦，視之為重要戰略資源，未來併購、開發難度提升。原先市場擔心鋰資源即將步入下行周期，但產能釋放進展拖慢，鋰資源價格有望續在高位運行，關注天齊鋰業(09696)、贛鋒鋰業(01772)。
個股推介方面，藥明康德(02359)第三季收入按年增78%至106億元人民幣，受惠於產能使用及經營效率提升，純利按年大增2.1倍至27億元人民幣，雙雙創新高。公司客戶拓展進展理想，化學業務獲取項目能力持續增強。公司將2022年全年收入增長目標由68至72%，上調至70至72%，顯示公司對發展前景的信心。向上阻力位85元，向下跌穿支持位60元止蝕。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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