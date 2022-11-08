道指早段升126點　Lyft股價暴跌逾16%

美國政局繼續左右市場氣氛，在等待國會中期選舉結果出爐之際，美股周二早段靠穩。道指曾升126點，報32,953點；標指升5點，報3,812點；以科技股為主的納指升19點，報10,583點。恒指夜期報16,538點，跌42點，低水19點。

近期美國科技企業裁員消息不斷，企業對前景的展望更為擔憂。不過，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson卻認為，裁員周期是「看好美股的關鍵信號之一」，因為這意味着企業的經營損失減少。他又指出，目前市場上的科技公司太多，而且估值過高，且並不認為整體科技行業擴大支出的長遠趨勢已結束，因為仍有許多表現優秀的科企。在樂觀情景下，他認為本輪標指有望反彈至介乎4,000點至4,150點的水平。

企業消息方面，獲微軟收購的動視暴雪公布，截至9月底止一季收入為17.82億美元，按年跌13.91%；淨利潤4.35億美元，按年跌31.92%。動視暴雪在業績公告中指出，預期收購案將在明年6月底前完成，惟仍有待過反壟斷監管審查一關。

美國第二大召車應用程式Lyft截至9月底止第三財季收入按年增21.91%至10.53億美元，但錄得虧損達4.22億美元(約32.91億港元)，按年擴大3.23倍。財務總監Elaine Paul指公司正積極開源節流，包括裁減人手等工資支出。該企股價早段挫16.57%。

Lyft上季損失擴大，主因公司向員工發放更多薪酬及股權激勵，產生多達2.24億美元的成本。第三季活躍用戶僅按年增7.23%，至2,031.2萬名，差過市場預期，亦未及2019年底時的2,290萬名，跑輸競爭對手Uber，後者上周透露平台活躍用戶數量已重返疫前水平。不過，Lyft上季每程收費增加13.69%至51.88美元，創有紀錄以來最高。