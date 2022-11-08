杜拜明年5月舉辦金融科技峰會

杜拜副酋長、阿聯酋副總理兼財政部長、杜拜國際金融中心(DIFC)總裁宣布啟動杜拜金融科技峰會。超過5,000名專家、思想領袖、政策制定者和決策者在杜拜討論他們如何為國際金融業塑造新一波創新、企業和增長。

由杜拜國際金融中心(DIFC)主辦的杜拜金融科技峰會將於2023年5月8日至9日在杜拜舉行。在此次活動中，一些世界最知名的業內人士將發表主題演講，分享他們對行業挑戰的看法，並尋找機會，以在最大程度上擴大金融科技對個人、企業和經濟的影響。

DIFC是該地區最大的金融科技和創新企業集群所在地，是全球金融科技市場中最亮目的增長點之一，2021年價值超過1,359億美元。全球市場預計在2022-2027年間以11.9%的複合年增長率增長，到2027年價值將超過2,669億美元。

DIFC主管Essa Kazim閣下表示，DIFC將利用峰會提供的平台，將來自世界各地的銀行、金融科技公司和監管機構聚集一起，進一步推動金融業的數碼發展。目前已經在DIFC擁有600多家金融科技和創新公司，DIFC的金融科技社區在今年上半年擴大了23%，為來自世界各地的金融公司提供的動態增長友好平台。

峰會的計劃將包括金融科技的未來、嵌入式和開放金融、可持續發展、Web3.0和數碼資產等關鍵領域的深入討論。峰會還將為100多家金融科技和金融未來參與者提供展示其最新技術和創新的機會。