東方日報B1：全球經濟糟　向富人開刀

為了應付疫情、俄烏戰爭和通脹危機等對環球經濟所造成的衝擊，全球各地政府普遍大刀闊斧推出刺激經濟方案，可在激進的加息周期下，經濟衰退風險增加，政府稅收不符預期，開支又有增無減，致令財政壓力愈益沉重，故紛紛擬向富人「開刀」。日本首相岸田文雄將批准規模高達29.1萬億日圓(約1.56萬億港元)經濟刺激方案的額外預算之際，日媒周二報道，日本財務省正在考慮對年收入超過數億日圓的人增加徵稅。

仍奉行超寬鬆貨幣政策的日本，蒙受日圓貶值推高進口貨物價格的衝擊。當局準備批准本財政年度經濟刺激方案的第二份額外預算，以紓緩通脹及鼓勵企業加薪。

外媒引述文件指，部分資金將透過發行22.9萬億日圓國債籌集，這無疑進一步增加當地政府的財政負擔。

就在日本聯合執政的自民黨與公明黨準備討論明年4月起財政年度的稅策之際，日本媒體報道，日本財務省正在考慮對富人增稅，其中一個方案是按個人年收入總額設定稅率。無獨有偶，公明黨稅制調查會長西田實仁接受外媒訪問時表示，日本可能會選擇對年收入超過10億日圓的超級富豪增稅。目前日本個人所得稅按累進制稅率徵收，最高收入組別的稅率達45%。不過，出售股票或房地產等資產的稅率劃一為15%，這導致收入超過一億日圓的人，實際上享受較低稅率。

西田表示：「無論你怎樣看，稅率在(收入)超過一億日圓時下降是很奇怪」，坦言可能會要求超富裕人士、亦即是總收入達到10億或20億日圓以上的富豪「承擔多一點」。他強調，公明黨將考慮有關舉措對市場的影響，又謂有必要為初創企業的投資者提供更多稅收減免，以免扼殺(資本市場)「動物本能(Animal Spirits)」。

至於美國總統拜登在3月公布年度預算時曾提議，對淨資產超過一億美元的家庭全部收入徵收20%的最低稅率，其中包括股票、債券等資產的未實現收益。然而，納稅人和稅務局如何估算未公開交易的財產價值成為一大難題，除了執行成本很高，市場憂慮或導致資本外逃。

惹人關注的是，特斯拉創始人兼社交平台Twitter新老闆馬斯克發文，呼籲選民投票給共和黨，以制衡總統拜登所領導的民主黨，避免出現濫權行為，乃首次有主要社交平台負責人明確表態支持美國某個政黨。馬斯克過去不時批評拜登政府的政策，尤其是開徵富人稅的做法。如今美國步入中期選舉，一旦讓共和黨重奪國會兩院控制權，將會影響拜登主張開徵富人稅的路線。

此外，英國前首相卓慧思政府在壓力下撤回取消「富人稅」的計劃之後，新上場的財相侯俊偉即將在本月中發表新的財政預算案，據報他考慮透過凍結遺產稅免稅門檻，籌集更多資金，以填補高達350億英鎊的財政黑洞。至於內地二十大會議報告首次提及「規範財富積累機制」，又強調「要完善個人所得稅制度……調節過高收入，取締非法收入」，也引起外界熱議當局是否要向富人「開刀」。

不過，開徵富人稅並非易事，法國總統奧朗德2012年上台後力主徵收富人稅，對年薪超過100萬歐元的富豪，徵收稅率達75%的稅款，事件造成有錢人紛紛出逃，有關稅策經歷被法院推翻及修訂等，隨着2014年結束而廢除。