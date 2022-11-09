美電召車平台Lyft上季蝕32億　按年擴大3倍

美國第二大召車應用程式Lyft截至9月底止第三財季收入按年增21.91%至10.53億美元，但錄得虧損達4.22億美元(約32.91億港元)，按年擴大3.23倍。儘管財務總監Elaine Paul指公司正積極開源節流，包括裁減人手等工資支出。

Lyft上季損失擴大，主因公司向員工發放更多薪酬及股票，產生多達2.24億美元的成本。第三季活躍乘客僅增7.23%，至2,031.2萬名，差過市場預期，亦未及2019年底時的2,290萬名，跑輸對手Uber，後者上周透露平台活躍用戶數量已重返疫前水平。

公司預期，第四季收入將按年增18至20%，介乎11.45億至11.65億美元，經調整EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)料錄8,000萬至1億美元，毛利率7至9%。行政總裁格林表示，鑑於經濟挑戰和保險成本上升，已採取謹慎又果斷的行動，包括在人手、營運開支及房地產上減少支出。他透露，公司自次季起便實行成本削減計劃，料每年可節省3.5億美元。

宏觀經濟前景未明，副主席齊默則大派定心丸，對達成2024年10億美元經調整EBITDA目標抱信心，指即使經濟衰退，出現市場增長放緩和失業率上升，將採取降低司機參與度和購置成本等舉措。