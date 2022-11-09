【變陣求存】阿里跨境出口電商平台拓展南韓市場

內地因應疫情而採取的封城措施，令消費需求受到壓抑，加上政府對互聯網行業的監管收緊，包括阿里、拼多多在內的大型電商企業正加緊拓展海外市場。AliExpress於去年在南韓推出3至5日內送貨的服務，公司歐洲商業及營銷總監Gary Topp表示，希望能向消費者提供最優惠的價格。

總部位於首爾的獨立數據分析公司TDI表示，今年首9個月，AliExpress應用程式(App)的南韓用戶數量增加了22% ，單計9月的月度活躍用戶，更達到創紀錄的272萬。南韓消費者協會的數據顯示，去年8月，AliExpress已經是當地人跨境網購時最常用的5個網站之一。

寶尊電商購Gap兩子企

同時，寶尊附屬多家公司也與Gap達成一系列商務協定。寶尊獲Gap獨家授權在大中華區生產、推廣與全管道銷售Gap產品，同時擁有中國產品設計權。商務協議為期20年，首期為10年；可續約兩次，每次5年。