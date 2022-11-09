【經濟逆風】三星傳明年手機減產13%

繼市場傳出iPhone 14今年產量或較原計劃的9,000萬部削減300萬部，至8,700部甚至更低水平後，有指南韓三星電子計劃明年智能手機生產目標訂為2.9億部，按年跌13%，但三星旗艦新機Galaxy S23生產目標則維持與今年相約的水平。

美韓開會討論晶片禁令

此外，南韓貿易部和美國商務部據報昨日在首爾舉行了第一次會議，討論美國針對中國半導體出口限制措施。外媒引述南韓貿易部稱，與會者就每個國家的法規和美國限制對南韓半導體行業，以及其主要參與者三星電子和SK海力士的影響交換意見。兩國討論的其他問題也包括對俄羅斯的出口限制。

南韓官員指，通過這次會議，南韓和美國將審查在出口限制方面一直保持的密切合作，並增加增加對兩國法規的相互了解。美國工作組的負責人是工業和安全局出口管理助理商務部長Thea Kendler。

目前，三星位於西安的工廠是其於海外唯一的記憶體晶片生產線，佔公司NAND快閃記憶體的40%和全球總產量10%；而SK海力士位於無錫的工廠則佔其一半的DRAM記憶體產能。