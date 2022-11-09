外資合奏唱好中國　摩通建議入市撈底

內地近日頻頻傳出放寬防疫政策，雖然消息未獲官方證實，但境外資金卻顯得非常雀躍，人民幣有止跌回穩的迹象，不少海外分析更漠視近期經濟數據反覆偏弱，紛紛「說好中國的故事」。其中瑞士銀行預料在基本情況下，明年第三季內地會「有義意地」重新開放；投資銀行摩根大通更認為拋售中資股與基本面脫節，故建議投資者入市抄底！

瑞銀將「有義意地」重新開放定義為永久終止突然的封區封控舉措、撤銷嚴厲的本土流動障礙，認為這些舉措對內地的經濟和日常生活帶來巨大的破壞。只有完全取消，邊境才得以重新全面開放，旅客數字將隨之上升。

該行指，如中央政府要達致中長期增長目標，實現「2035遠景目標建議」，上述的開放過程便顯得必要。決策者在考慮退出清零政策同時，也會顧及到公共衞生、公眾意見、自給自足和安全的考慮、地緣策略目標。該行認為，明年第三季將會是最佳時機去平衡上述的多方考慮發生的機會率是50%，期間要留意官方的意見有否轉變，政策的微調等都是重要信號。

霸菱：有望改善增長動能

就算未完全開放前，該行認為，內地的資產，無論是股票、債券、人民幣等，會在未來幾個月就內地的實際行動有正面的反應。該行香港區主管及行政總裁盧彩雲坦言，內地是該行重要市場，其中大灣區有很大機遇，特別是過去外資機構進軍內地市場，多數考慮北京及上海，但現在可立足香港，透過大灣區到內地發展。

資產管理公司霸菱則認為，在二十大後，內地當局應會更好地協調促增長政策與結構性改革的實施。而且明年內地可能取消「動態清零」政策，屆時有望改善中國經濟的增長動能。

摩通則在研究報告內指出，在於受惠內地重新開放樂觀情緒前，MSCI中國指數曾一度跌穿2015年低位，估值相當於未來12個月預測市盈率9倍，較長期歷史平均值低一個標準差，估值吸引。該報告引述投資者的訪問表示，即使環繞着內房債務風險企業風、政策能見度和地緣政治只有輕微改善，可是在內地資產估值低迷、且有機會重新開放邊境，故這些投資者仍會考慮吸納中資股。

中國人民銀行連續兩日上調人民幣中間價，一反過去多日的下調趨勢。官方訂出的人民幣中間價周二轉強142點子，報7.2150兌一美元，是逾一星期高位，但離岸價及在岸價均反覆轉弱約0.3%，至7.25的水平徘徊。

管濤：外儲反增展示韌性

中銀國際證券全球首席經濟學家、國家外匯管理局前國際收支司司長管濤接受內媒訪問表示，今年以來的人民幣匯率調整主要是資本流動，特別是短期資本流動所驅動，但第三季開始外資減持趨勢放緩。而穩匯率的關鍵是改善內地經濟前景，提振市場信心，其他手段無論是間接預期引導還是直接入市干預，都只是為經濟調整爭取時間。

他提到，在全球「美元荒」之下，許多經濟體都紛紛消耗外匯儲備穩定本幣，但中國外儲實際不降反增，進一步充分展示中國對外經濟部門的強大韌性。

IMF：全球通脹或快見頂

事實上，全球通脹，令企業的債務和流動性受到關注。不過，國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃表示，全球通脹可能接近見頂，但高通脹環境可能持續一段時間，若不讓供應鏈多元化，部分貨品的價格仍有再度上升的壓力。