道指升333點　比特幣插10%

●踏入亞洲時段，美匯指數下跌，報109.61；港匯見7.8487；離岸人民幣(CNH)報7.2351；美元兌日圓處145.32；歐元報1.0075，英鎊報1.1542。金價處1,711.54美元。布油報95.05美元，紐油報89.06美元。比特幣大插10%，報1.85萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水90點。

●金管局於紐約時段承接9.11億港元沽盤，周四(10日)本港銀行體系結餘將進一步降至960.98億港元。

●道指升333點或1.02%，收報33,160點。標指收報3,828點，升21點或0.56%；納指收報10,616點，升51點或0.49%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報16,519點，跌38點。

●即月恒生指數夜期收報16,612點，升32點，高水55點，成交14,773張。

●紐約期油收報每桶88.91美元，跌2.88美元或3.14%；倫敦布蘭特期油收報每桶95.36美元，跌2.56美元或2.61%。

●紐約期金收報每安士1,716美元，升2.1%。

●英國富時100指數收報7,306點，升6點或0.08%；德國DAX指數收報13,688點，升155點或1.15%；法國CAC指數收報6,441點，升24點或0.39%。

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