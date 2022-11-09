迪士尼季績遜預期　警告串流媒體增長轉弱

美國迪士尼截至9月底止第四財季的盈利及主要收入部分都低過預期，公司並警告稱其Disney+的強勁串流媒體增長，未來恐逐漸減弱。迪士尼市後延長交易時段股價一度跌約10%，全日收跌0.53%，報99.9美元。迪士尼財務總監Christine McCarthy調低對新財年的預期，預計收入增長不到10%。不過，行政總裁Bob Chapek在財報中預期，Disney+將於2024財年實現盈利。

迪士尼在7至9月的第四財季，持續經營業務盈利為1.62億美元，按年增長1%；收入為201.5億美元，不及市場預期的212.4億美元；每股經調整盈利30美仙，差過市場預期的55美仙；Disney+訂閱用戶有1.64億個，按年增長39%，多過市場預期的1.6億個。

在第四財季末，Hulu及ESPN+用戶分別有4,720萬個及2,430萬個，各增加8%及42%。迪士尼旗下所有串流平台包括Hulu、ESPN+及Disney+，合計用戶總數達2.35億個。

集團來自主題公園、體驗及產品業務的收入逾74億美元，增長36%。Chapek表示，迪士尼該範疇業績創紀錄。營業利潤達到約15億美元，按年增長逾一倍。

此外，集團來自直接面向消費者的串流媒體業務收入上升8%至超過49億美元，但經營虧損近15億美元，按年增加一倍。

McCarthy又表示，迪士尼正在尋找「有意義的效率」，並積極審視公司的成本基礎。