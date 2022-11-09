內地10月通脹降至2.1%　PPI跌1.3%

內地10月份消費物價指數(CPI)按年升2.1%，低於預期的升2.4%，亦較9月份的升2.8%回落；生產物價指數(PPI)按年跌1.3%，為2020年12月來首次下降，預期跌1.5%，前值升0.9%。

10月CPI中，食品價格按年上漲7%，其中豬肉價格上漲51.8%，影響CPI按年上漲約0.64個百分點；非食品價格上漲1.1%；消費品價格上漲3.3%，服務價格上漲0.4%。今年首10個月平均，CPI比去年同期上漲2%。

10月CPI按月上升0.1%，升幅比9月回落0.2個百分點。其中，食品價格上漲0.1%，漲幅比9月回落1.8個百分點，影響CPI上漲約0.01個百分點。食品中，果蔬及水產品大量上市，加之節後消費需求有所回落，鮮菜、鮮果和水產品價格均由漲轉降，分別下降4.5%、1.6%和2.3%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，從按月比較看CPI，受生豬生產周期、短期壓欄惜售和豬肉消費旺季等因素影響，豬肉價格上漲9.4%，升幅比9月擴大4個百分點。

PPI方面，按月比較，石油相關行業價格繼續下降，其中石油和天然氣開採業價格下降2.2%，化學纖維製造業價格下降0.7%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降0.6%。冬季儲煤需求提升，煤炭開采和洗選業價格上漲3.0%，漲幅擴大2.5個百分點。受水泥價格上漲影響，非金屬礦物製品業價格由下降0.4%轉為上漲0.6%。