歌爾傳遭蘋果Cut單　股價跌停板　立訊精密受惠？

歌爾表示，近日收到海外大客通知，暫停生產其一款智能聲學整機產品。目前與該客戶的其他產品項目合作仍在正常展開。本次業務變動預計影響2022年度營業收入不超過33億元人民幣，約佔公司2021年度經審計營業收入的4.2%。該事項對公司業績影響仍在評估中。

歌爾半年報顯示，按產品劃分，智能聲學整機營業收入123.38億元人民幣，佔收入比例28.3%；按地區劃分，境外營業收入396.75億元人民幣，佔收入比例90.99%。此外，公開資料顯示，歌爾是Apple AirPods產品零組件及整機主要供應商。

有消息稱，歌爾暫停生產的智能聲學整機產品訂單流入內地代工廠立訊精密手中，對此立訊精密證券部人士表示不便評論。

有「最強Apple分析員」之稱、天風國際證券分析師郭明錤對消息進行有關調查，並總結如下：一、此產品可能是Apple的AirPods Pro 2，歌爾暫停生產較可能是因為生產問題，而非需求問題。二、為填補生產缺口，立訊精密已擴產，並取得所有AirPods Pro 2訂單，成為AirPods Pro 2獨家組裝廠商。三、目前並不清楚歌爾何時恢復生產AirPods Pro 2，以及此事件的影響會否擴及歌爾明年Apple訂單或其他Apple產品訂單。四、對2022年第四季AirPods Pro 2的出貨估算約2,000萬部。

另一方面，內媒引述市場研究機構Counter point分析師表示，據目前得到消息，由於立訊精密有供應Airpods，因此歌爾流失的訂單大機會落入立訊精密手中。「很多歌爾被裁員工直接拉到昆山立訊繼續做。」一位歌爾被裁員工證實此情況，她稱，被歌爾裁員後可以由中介安排選擇轉廠去昆山立訊及泰州藍思。