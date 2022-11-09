【高盛推介】美團高位回吐 券商料上季收入增長25%
2022年11月09日 10:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團日前領漲大市反彈，自低位起計曾反彈4成，本周一(7日)突破150港元水平收市後回調整固。現報146.6元，跌約1.6%，相較大市落後。有券商料內地互聯網行業第三季業績勝預期，並看好電商及遭市場低估的股份。而美團今年第三季收入料將增長25%，經調整後EBIT料達盈虧平衡。
觀察個股輪證資金流向，周二(8日)認購證見資金轉向沽出止賺，並有部分轉倉至牛證。周三(9日)則見有資金趁回調吸納好倉。
投資者如看好美團，市場上較貼價的產品面值相對較高，如欲控制投入金額可稍微將篩選條件放款，選擇輕微價外的產品，認購證方面合乎選輪三部曲的貼價選擇可留意低街貨美團購(26786)，高敏感度緊貼正股升跌。高槓桿選擇可留意美團購(26540)，約兩成價外。進取價外的低面值選擇可留意美團購(26103)。
美團購26786，行使價166.98元，2023年4月21日到期，實際槓桿4倍，貼價、低街貨。
美團購26540，行使價175.6元，2023年3月27日到期，實際槓桿4倍，高槓桿。
美團購26103，行使價184.98元，2023年2月13日到期，實際槓桿6.0倍，價外、低面值、進取選擇。
美團沽27366，行使價108元，2023年3月24日到期，實際槓桿3.4倍，低面值。
美團沽25743，行使價127.9元，2023年2月14日到期，實際槓桿3.7倍，貼價。
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