【高盛推介】美團高位回吐　券商料上季收入增長25%

高盛(亞洲)有限責任公司：美團日前領漲大市反彈，自低位起計曾反彈4成，本周一(7日)突破150港元水平收市後回調整固。現報146.6元，跌約1.6%，相較大市落後。有券商料內地互聯網行業第三季業績勝預期，並看好電商及遭市場低估的股份。而美團今年第三季收入料將增長25%，經調整後EBIT料達盈虧平衡。

觀察個股輪證資金流向，周二(8日)認購證見資金轉向沽出止賺，並有部分轉倉至牛證。周三(9日)則見有資金趁回調吸納好倉。

美團購26786，行使價166.98元，2023年4月21日到期，實際槓桿4倍，貼價、低街貨。

美團購26540，行使價175.6元，2023年3月27日到期，實際槓桿4倍，高槓桿。

美團購26103，行使價184.98元，2023年2月13日到期，實際槓桿6.0倍，價外、低面值、進取選擇。

美團沽27366，行使價108元，2023年3月24日到期，實際槓桿3.4倍，低面值。

美團沽25743，行使價127.9元，2023年2月14日到期，實際槓桿3.7倍，貼價。

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