陳偉明：港股反彈　減低持倉

港股經歷股災10月大插逾2,500點後，於上周一(10月31日)暫見14,597點低位，及後市場傳出內地或放寬防疫政策，以及美國對中概股首輪審計有望提前完成，港股上周報復式反彈，本周初更升破16,500關，在短短1星期內由低位至高位反彈近2,000點，5個交易日累漲13%，跑贏亞洲及新興市場主要股市。

坦白講句，對筆者來說這次港股反彈確是來得突然，即使上周初傳出內地或放寬防疫措施，但未獲中國官方證實，且內地近期疫情惡化，中國衛生部在周六(5日)重申堅持「動態清零」防疫政策不變，這次港股急彈似是淡友平倉盤帶動，是否直正轉為上升趨勢仍要觀察。

另一方面，美國聯儲局上周一如預期連續第4次加息0.75厘，會後議息聲明雖暗示未來將會放緩加息步伐，不過，聯儲局主席鮑威爾強調暫停加息仍為時尚早，最終利率水平將高於以往預期，美股上周三(11月2日)晚急插曾經拖累港股上周四(3日)急跌近500點至15,339點，但上周五(4日)傳出中概股審計有進展，帶動港股隨後兩日又再急升近千點，高見16,821點，昨天在17,000關前 略為回落消化近期升幅。

港股由6月28日頂位22,449點，下插至10月低位14,597點，大約4個月內高低累插近7,852點，並未見任何比較似樣的反彈，這次傳統股災10月港股跌至15,000點之下，在估值低殘及技術嚴重超賣下，借好消息挾淡倉報復式急彈也屬正常。然而，投資者必須留意，美國「高息時代」及內地「 動態清零」 政策應該仍然有好長一段時間，暫時投資者應該趁港股反彈，在16,500點以上減低持倉，並且小注Long Put 11月價外800點恒指期權對沖倉位下跌風險。筆者認為，港股在正式企穩17,000點之前，跌勢未改。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明