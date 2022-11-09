【高盛推介】市場聚焦美國中期選舉結果 對沖風險點部署？
2022年11月09日 11:22
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：市場焦點即將公布的美國中期選舉結果，暫時數據顯示共和黨相對領先。此外本周將公布10月份通脹數據。美股周二(8日)走勢反覆上落，納指日中曾倒跌，及後繼續走高，道指走勢較強，收市升333點或1%，納指及標指分別升不足1%。美指期貨在亞洲時段亦走高，3大指數期貨分別較周二高水約0.9%至1.4%。
觀察個股輪證資金流向，美股走勢見近期高位，吸引資金部署淡倉，過去2個交易日道指及納指均錄得超過500萬港元資金流入淡倉產品。
面對選舉及通脹數據的不確定性，投資者可以留意在亞洲時段交易，在香港上市的美股指數窩輪，提供在亞洲時段可交易的風險對沖工具。
投資者如計劃以美指認沽證部署淡倉，可考慮中年期，即明年3月份到期的產品，因其時間值損耗較低，風險較12月份到期的短期證低。納指方面可留意屬貼價的納指沽(10525)。道指方面可留意道指沽(10635)。標指方面可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最高的標指沽(10524)。
納指沽10525，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、中年期。
道指沽10635，行使價27,880點，2023年3月17日到期，實際槓桿9.7倍，中年期。
標指沽10524，行使價3,288點，2023年3月17日到期，實際槓桿9.2倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。
納指購10645，行使價11,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿8.2倍，貼價、低街貨。
道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿11.6倍，貼價、低街貨。
標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、低街貨。
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