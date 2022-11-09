Tesla市值冧至6000億美元　又畀巴郡爬頭

外媒報道，電動車廠特斯拉(Tesla)股價連日重挫，市值跌至約6,000億美元(約4.68萬億港元)，已被「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡超越，並降至標指成分股的第五位。然而，特斯拉今年4月市值仍達1萬億美元，如今其市值大跌，突顯今年的巨大經濟動盪。

特斯拉周二收跌2.93%，報191.3美元，市值約6,000億美元；巴郡B股收漲0.83%，報292.61美元，市值約6,400億美元。

特斯拉今年4月市值仍有1萬億美元以上，但自9月以來股價不見起色，美國聯儲局加息令增長型股份重挫，而行政總裁馬斯克收購社交媒體Twitter後，也影響了特斯拉股價。

Grace Capital行政總裁Catherine Faddis表示，巴郡已將自身標榜為美國市場的基石，是當人們對未來不確定時的避險之地。不過Faddis認為，巴郡在目前經濟環境中很難被估值，因為它持有蘋果公司、微軟等增長型企業，但也持有美國通運等價值股，還擁有一些私人公司，涉及保險、鐵路及電力公司等多個行業。

B. Riley Wealth首席市場策略師Arthur Hogan指，在過去10年的大部分時間，價值股的表現都遜於增長股，但今年這趨勢肯定發生了改變，且很可能會持續至明年。