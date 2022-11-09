【產經直播】港股走勢反覆 阻力位浮現？
2022年11月09日 12:11
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美國中期選舉勝負待決，民調顯示共和黨若獲勝有機會壓抑美元升勢，刺激美股三大指數齊向上，而港股周三(9日)輕微低開後走勢反覆，港股阻力位開始浮現？想做正反部署又有咩策略？
科指由低位回升，摩根士丹利發表中國市場策略報告，預料美方審計中概股底稿獲正面結果機會高，科技股可借消息繼續炒上？唔想孤注一隻咁大風險，南方東英恒生科技指數ETF(03033)可以更有效分攤風險？
美匯及美債息率回落，加上加密貨幣大跌導致市場避險情緒升溫，利好金價重上1,700美元水平，金價前景繼續睇好？南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品(07299)吼得過？
國家能源局近日表示，將更多金融資源投向風電、光伏發電等可再生能源領域。光伏能源依然係未來發展主力？唔想錯失先機，追入南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF(03134)更值博？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集訊匯證券行政總裁沈振盈，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
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