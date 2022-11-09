【產經直播】港股走勢反覆　阻力位浮現？

美國中期選舉勝負待決，民調顯示共和黨若獲勝有機會壓抑美元升勢，刺激美股三大指數齊向上，而港股周三(9日)輕微低開後走勢反覆，港股阻力位開始浮現？想做正反部署又有咩策略？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集訊匯證券行政總裁沈振盈，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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