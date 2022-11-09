領展：特別息已派完　將審慎理財引入夥伴合作擴張

他進一步表示，過去兩年多的特別分派，是源於兩年半前集團出售了一定數量的物業，帶來不俗的收入，故才作出特別分派。

對於美國大幅加息，集團表示會暫停大規模的收購活動。主席聶雅倫透露，其中新加坡已沒有任何新的收購商談，但不是完全停止收購，以集團25%的資產負債率，會審慎管理財務，考慮與其他機構合作。

王國龍舉例，例如最近集團在澳洲的收購，只購入物業的部分權益，該等澳洲物業的管理則交由合作方旗下的公司負責。集團未來出售資產時亦會考慮採相似的方式，或會部分出售物業的權益藉此引入資本夥伴(Capital Partner)。

對於租賃市場，聶雅倫表示，本地防疫入境措施放寬至「0+3」確實帶來幫助，但亦冀防疫政策繼續放鬆。王國龍則指，過去半年集團簽了逾400份租約，當中約120份為全新租客，顯示集團的社區商場人流穩定，可以維持一個高的出租率。

對於香港要跟隨美國大幅加息，首席財務總裁黃國祥認為，香港的銀行同業拆息(HIBOR)會跟隨美元續升。然而，集團的資產負債表，已鎖定一半以上為定息借貸(56.1%)，平均借貸利率為2.5厘，如該利率升至3.5厘的話，稅後融資支出將額外多2億元。他相信其他業主都面臨加息的問題，如其他人未能取得低息融資，便可能將物業出售，為集團帶來收購機會，故加息未必悲觀。