好想飛番轉？航空業潑冷水　出廉價機票仲有排等...

全球逐步開放邊境，民眾外遊需求飆升，反需航班供應未能配合。根據美國勞工部的數據，9月份機票消費價格指數按年上升43%，儘管近幾個月價格升勢有所放緩，業界預告短期內不會出現如以往般的廉價機價。

預訂應用程式Hopper的數據顯示，2023年3月出發的航班，平均每張美國內陸來回機票價格為350美元，較去年同期高26%；較2019年亦高出28%。歐洲的機票價格也在攀升，廉航公司Ryanair的票價都上升。公司財務總監Neil Sorahan表示，過去兩年歐洲的航空運力發生結構性變化，那種9.99歐元票價的日子可能已經一去不返了。

Campbell-Hill Aviation總裁Kevin Healy表示，即使機票價格高企，都難令期待出遊的民眾卻步。反而食品、能源及其他商品的價格上漲，可能會削弱他們用在旅行時的支出。

美國聯合航空行政總裁Scott Kirby指出，機師短缺及新飛機未及時交付，加上全球各地的機場基礎設施​​限制，都是阻慢航空業復常的切實問題，而這些限制需要數年時間才能完全解決。