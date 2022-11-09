【產經直播】港股見波動　這輪反彈浪已完？

港股反覆向下，恒指周三(9日)輕微低開4點後，曾倒升172點，惟內地公布10月份工業生產者價格指數(PPI)後，隨即掉頭向下，最多跌344點，收市仍跌198點，報16,358點，大市成交1,112億元。內地PPI近兩年來首次出現負增長，如何左右內地貨幣政策？另外，恒指雖然連續下跌兩日，但仍守住20天線，屬大漲小回，抑或反彈浪已完？

市場避險情緒升溫，美匯下滑，金價重越1,700美元關，仲有冇力上？買金礦股又要點樣揀？

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