【產經直播】港股見波動 這輪反彈浪已完？
2022年11月09日 16:14
東網電視更多新聞短片
港股反覆向下，恒指周三(9日)輕微低開4點後，曾倒升172點，惟內地公布10月份工業生產者價格指數(PPI)後，隨即掉頭向下，最多跌344點，收市仍跌198點，報16,358點，大市成交1,112億元。內地PPI近兩年來首次出現負增長，如何左右內地貨幣政策？另外，恒指雖然連續下跌兩日，但仍守住20天線，屬大漲小回，抑或反彈浪已完？
領展房產基金(00823)截至今年9月底止6個月之中期可分派總額，按年跌約1.7%，每基金單位分派1.5551元，按年跌約2.5%。領展績後股價跌近4%；中期基金分派減少，對股價有幾大影響？領展吸引力係咪下降？買咩收息股更好？
內地擴大民企債券融資支持工具，預計規模達約2,500億元人民幣，內房物管股逆市升。碧桂園(02007)曾飆逾3成，收市升一成三，而龍湖集團(00960)亦曾揚升21%，收市則僅升4%。內房股收市升少一大截，市場仍有憂慮？股民追貨有咩要留意？
市場避險情緒升溫，美匯下滑，金價重越1,700美元關，仲有冇力上？買金礦股又要點樣揀？
《東網Money 18》搵嚟種子資本高級投資顧問李智祥同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道