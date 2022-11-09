道期跌78點 比特幣企1.8萬美元
2022年11月09日 16:14
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美匯指數報109.71；港匯見7.8493；離岸人民幣(CNH)報7.2517；美元兌日圓報145.52；歐元處1.0071；英鎊報1.1536。金價報1,711美元。布油報95.22美元，紐油報88.65美元。比特幣跌逾2%，至1.8萬美元。道指期貨跌78點。
●港股先升後跌，恒生指數全日收報16,358點，跌198點或1.2%。國企指數收報5,534點，跌67點或1.21%；科技指數收報3,280點，跌63點或1.89%，主板成交1,112億港元。領展業績公布後捱沽，收市挫3.95%。https://bit.ly/3EewHUQ
-領展中期可分派總額跌1.8%，每基金單位分派1.5551元。
-國泰航空行政總裁鄧健榮退休，林紹波頂上。
●滬綜指收跌16點，酒股受壓，地產股有炒作。https://bit.ly/3G1iQTg
●中國經濟：
-住建部：北京等24個城市列為智能建造試點城市。
-工信部：續推動汽車產業高質量發展，打擊不正當競爭行為。
-PCAOB：對中概股審計工作仍繼續。
-內地擴大民企債券融資支持工具，規模2,500億人幣。
-瑞銀料明年內地GDP增長4.5%，人民幣先跌後升。
●Tesla市值冧至6,000億美元，又畀巴郡爬頭。
●沽貨救亡？馬斯克連續3日減持特斯拉，套現逾300億元。
●EIA報告：今年美國石油產量為每日1,183萬桶。
●英央行首席經濟學家：印鈔導致通脹飆升，加息勢持續。
●高盛擬購支付技術公司，以增強信用卡業務能力。
●歌爾傳遭蘋果Cut單，股價跌停板，立訊精密受惠？
●日本富士通擬自行設計2nm晶片，擬交台積電代工。
●回應敲詐性息率新門檻，三大港銀降信用卡利率。
●傳花旗已裁減投行部門數十名員工。
●虛銀MOX暫停轉帳服務，提款、付款服務正常。
●大摩：投資內地風險上升，今年乍現千億美元資金流出。
●10月全港物業辣招稅收共1.59億元，按月跌65%，創徵收後新低。