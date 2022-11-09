愈賣愈平！堅尼地城住宅地逾4.3億批出　每呎地價低於1萬

香港地皮愈賣愈平！地政總署周三(9日)公布港島西區堅尼地城西寧街及域多利道住宅地皮以逾4.39億港元批予興曄發展有限公司，以純住宅發展計，平均每方呎樓面地價約9,500元，較市場下限估價低逾一成。 而今年7月，同區醫院道住宅地皮以平均每方呎樓面地價約12,820元批出，最新批出地皮樓面呎價低逾25%。

剛批出的西寧街地皮面積約5,780方呎，位於亨富閣及廣基工廠大廈之間，擁有側海景，若作純住宅發展，可建總樓面約46,243方呎。如興建商住樓宇，商業面積最多約34,674方呎，連同住宅最大總樓面約62,424方呎。項目亦加設「限呎」要求，每伙實用面積不可小於280方呎，並須於2027年6月底前完工。以純住宅發展計，市場估計每方呎樓面地價約1.06萬至1.6萬元，估值約4.9億至7.4億元。