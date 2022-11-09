內房債爆煲！金輪天地、正榮地產預告債務違約

有關票據的未償還本金額為4.67億美元，原定在2025年到期，票面利息10厘。公司暫未接獲持有人就加快行動發出的任何通知。公司已與主要持有人進行初步溝通，董事會將提出對公司及該優先票據持有人皆有利的方案。另公司將委聘財務顧問。

正榮指，為了進一步推動整體債務管理方案及與境外債權人進行透明的溝通，已進一步委任安邁融資顧問及安永作為其聯合財務顧問，以及委任盛德律師事務所作為其法律顧問。公司鼓勵AHG和其他境外債權人就整體債務管理方案的進展聯繫聯合財務顧問。另集團大多數物業項目的發展和進展仍按計劃進行。