內房債爆煲！金輪天地、正榮地產預告債務違約
2022年11月09日 19:28
東網電視更多新聞短片
在人民銀行支持包括開發商在內民營企業發債融資2,500億元人民幣之際，惟內地開發商相繼債務「爆煲」，金輪天地控股(01232)披露，一筆美元票據利息原定上月到期支付，但寬限期周四(10日)屆滿，預告不會支付有關款項，已構成違約事件。
有關票據的未償還本金額為4.67億美元，原定在2025年到期，票面利息10厘。公司暫未接獲持有人就加快行動發出的任何通知。公司已與主要持有人進行初步溝通，董事會將提出對公司及該優先票據持有人皆有利的方案。另公司將委聘財務顧問。
正榮地產(06158)則坦言，考慮到集團目前緊張的流動性情況及為了公平對待所有債權人，預期集團成員或無法在到期時或在寬限期內履行其還款義務。公司暫未有收到其境外債權人的任何加速還款通知，但知悉一個由若干公司境外票據持有人組成的債權人特別小組(AHG)已被成立。
正榮指，為了進一步推動整體債務管理方案及與境外債權人進行透明的溝通，已進一步委任安邁融資顧問及安永作為其聯合財務顧問，以及委任盛德律師事務所作為其法律顧問。公司鼓勵AHG和其他境外債權人就整體債務管理方案的進展聯繫聯合財務顧問。另集團大多數物業項目的發展和進展仍按計劃進行。