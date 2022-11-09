溫灼培：金價基礎因素仍弱

據世界黃金協會(WGC)最新公布的全球第三季黃金供求報告顯示，該季全球黃金總需求量為1,215.2噸，按季按年分別上升2.9%及0.5%。這個增幅確實不顯著，但面對當時美元大強勢，人民幣及印度盧比匯價相繼回落，削弱這兩黃金需求大國當地消費者的購買力，加上聯儲局及其他主要央行當時也開始大舉加息等利淡因素夾擊下，市場對黃金仍有一定需求這實在是難得。當中更令人興奮是，這需求主要是來自用家，即飾金需求帶動。於該季飾金需求量攀至581.7噸，按季按年分別大升18%及13%。相反，投資需求卻按季按年分別大跌41%及47%。投資需求主要是炒賣，往往變化大且跟一些短暫市場情緒變化有關。而飾金需求才是最能反映市場的真實需求狀況。

按外媒提供的每日收市價計算，第三季平均金價為1,727美元，最低見1,621.56美元。換言之，似乎市場約於1,700美元對飾金確有著一定支持。不過，自第三季以後，聯儲局又再加息75點子，而歐美甚至內地的採購經理指數全於50點的分界線以下，反映全球主要經濟體均陷入收縮之中。料在這大前提下可對未來金價走勢不利。料現貨金價難重上1,700美元之上，就是重上料也難維持，且不能排除金價有再下試1,600美元可能。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培