分析：內地見流動性緊張　貨幣政策如何走？

外媒報道，衡量中國銀行間借貸成本的兩個關鍵指標觸及三個月高，未來將如何處理下周到期的大量政策貸款，料中國人民銀行面臨關鍵抉擇。

外媒數據顯示，中國對利率預期敏感的熱門對沖工具1年期利率互換目前處於2.05%，是7月28日以來最高。一年期銀行同業存單(NCD)利率亦升至2.12%的三個月高。

資金緊張迹象表明，在1萬億元人民幣中期借貸便利(MLF)將於11月15日到期時，人行將面臨保持流動性充裕的壓力，是要繼續貸款，還是通過降準去釋放現金。

中信証券經濟學家明明稱，人行填補缺口方式的不確定性令交易員感緊張，因此搶先推高借貸成本；流動性狀況在10月份繳稅高峰過後變得更緊張，銀行或需補充資金以增加放貸。

雖然人們呼籲進一步放鬆貨幣環境，但鑑於導致人民幣貶值及資本外流的風險，中國的選擇或有限。過去幾個月，美國聯儲局大幅加息及美元飆升阻止人行向市場投放長期流動性。

澳新銀行高級策略師邢兆鵬表示：「我們預計，中國央行年內將容忍一定程度的資金成本上升，因為低利率持續太久或會引發更多資本外流，流動性會保持充裕，但成本高昂。」