Adidas大中華收入季挫26%　新任CEO有橋救業績？

跨國體育用品公司Adidas自從捲入「新疆棉風波」後，大中華區業績持續「打倒褪」，連同內地經濟下行的衝擊，大中華區不計匯率變動的銷售額於9月底止的一季按年倒退26.6%，不但是季內所有列帳地區中唯一下跌者，跌幅亦比去年同期顯著擴大，成為新任行政總裁古爾登(Bjorn Gulden)從Puma過檔後一大挑戰。

Adidas最新季績的新聞稿題為「宏觀經濟挑戰加劇下第三季增長強勁」，惟正文首段毫不諱言，就算世界盃未開鑼已顯著提振足球產品收入之增長，9月初開始西歐市場需求放緩，大中華地區客流量變得更差，體育用品行業庫存顯著積壓，需於今年餘下時間加緊促銷，加劇對公司盈利的壓力。

列帳純利27億 按年跌63%

鑑於歐元匯價表現糟糕，Adidas上季銷售額按年增長11.4%至64.08億歐元，惟不計匯率變動，實際增速只有4%，整體毛利率亦按年縮窄1.04個百分點至49.09%，持續經營業務的純利更按年暴瀉86.22%至6,600萬歐元，列帳股東應佔純利亦按年大跌63.85%至3.47億歐元(約27.46億港元)。鑑於上月與美國繞舌歌手Ye(Kanye West)「割席」，該企將今年全年不計匯率變動的收入增長指引進一步調低至「低單位數」。

Adidas周二正式宣布，Puma行政總裁古爾登明年一月起「回巢」執掌帥印。這兩家公司的創始人是同胞兄弟，一直以來都競爭激烈，如論收入規模，Adidas早已拋離Puma「九條街」，如今由一個過去9年執掌對家的人統領救亡，話題性十足。古爾登9年來令Puma業績改善的策略，乃集中火力搞好體育用品的本業。

市場關注舵手如何救亡

現時Adidas仍有六成多左右收入來自EMEA(歐洲、中東及非洲)和北美，基金股東亦對古爾登和Adidas的品牌價值有信心，惟市場仍甚為關注他如何引領公司在大中華區市場迎擊國產品牌的挑戰，扭轉劣勢，繼而令收入增長追上Nike和Puma。

面對瑞信報告所指庫存積壓、中國品牌崛起、出貨時間拖長等問題，古爾登當然難在幾個月內讓Adidas改頭換面，惟該企上周五放風會換舵手以來，股價已累漲逾兩成。

Adidas周三亦立下「軍令狀」，揚言盈利(Bottom-Line)明年會有「強勁的改善」，首先今年約5億歐元的一次性開支不會重來，而且公司已經制訂計劃鞏固盈利能力，減輕供應鏈通脹壓力與匯率不利變動之衝擊，預期措施明年不但能節省約5億歐元，還能貢獻約兩億歐元的盈利。