樓價UPDATES：巴富洋樓劈價570萬　連車位1530萬沽

二手市場再有大型上車盤劈價蝕讓。荃灣中心兩房單位，低於3年前購入價放盤，終劈82萬元，以418萬元沽出，呎價再穿1萬，帳面蝕逾122萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王昭康表示，鴨脷洲海怡半島28座高層G室，實用面積約731方呎，套三房及多用途房間隔，享山景及海景，以1,118萬元易手，呎價約15,294元，新買家屬於用家。

●中原黃家俊稱，薄扶林碧瑤灣26座低層A室，實用面積約976方呎，套三房間隔，以1,320萬元連車位易手，呎價約13,525元，新買家屬於用家。

－－－－－

九龍區

●中原馬肇堅指，何文田巴富洋樓B1座高層C室，實用面積約1,195方呎，套三房間隔，最初開價2,100萬元，後來減價至1,700萬元才獲洽購，最終累減570萬元或約27%，以1,530萬元連車位成交，呎價約12,803元。

－－－－－－

新界區

●美聯鍾家豪稱，荃灣中心9座中低層C室，實用面積約425方呎，兩房間隔，有裝修，8月底開價500萬元，近一星期減至425萬元，剛僅以418萬元售出，呎價約9,835元，原業主2019年5以540萬元購入，約3年帳面蝕122萬元。

●利嘉閣譚健偉表示，荃灣萬景峯5座低層D室，實用面積約520方呎，「大兩房」間隔，望內園景，早前叫價約1,038萬元放售，獲買家洽詢，累減約128萬元，終以910萬元成交，呎價約17,500元。

●中原伍錦基表示，將軍澳新都城11月至暫錄6宗買賣，平均實用呎價下滑至約14,655元，屋苑2期1座高層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，零議價下售560萬元，重返2017年，呎價約15,427元，較本月柿同類型做價跌約8.6%。

●利嘉閣梁敬嚴稱，將軍澳維景灣畔13座極高層A室，實用面積約682方呎，套三房間隔，望內園景，屬屋苑高層樓王，原先叫價約1,050萬元放售，近日獲買家洽購，雙方議價後累減約60萬元，終以990萬元易手，呎價約14,516元，屬低價成交。

●香港置業傅志煌表示，將軍澳峻瀅1期5座低層A室，實用面積約736方呎，三房連士多房間隔，以830萬元放盤兩個月，獲外區客斥資768萬元承接上車，減價62萬元，呎價約10,434元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山海栢花園2座中層B室，實用面積約394方呎，兩房間隔，望海景，原先開價650萬元，放盤3個月，獲買家以610萬元承接，減幅約6.2%，呎價約15,482元。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山居屋富寶花園4座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望遠景，放盤2個月，零議價下已補價自由市場售400萬元，呎價約9,281元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區11月暫錄約14宗二手買賣，銀湖．天峰錄兩宗，包括7座中層E室，實用面積約573方呎，兩房間隔，開價約900萬元，議價後售845萬元，呎價約14,747元，原業主於2019年11月以845萬元購入，辣招鬆綁帳面平手離場。

●美聯李天傑透露，馬鞍山海濤居3座中層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，10月初以720萬元放售，原業主有見二手交投淡靜，續擴闊議價空間，議價後售613萬元，較最初叫價累減107萬元，呎價約13,183元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田帝堡城1座低層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望山景，放盤3個月，叫價820萬元，減70萬至750萬元獲買家承接，減幅約8.5%，呎價約13,711元，較半年前同類型單位呎價跌約6%。

●美聯蔣雲軒表示，火炭碧霞花園最新錄4座中層B室，實用面積約1,296方呎，套三房間隔，開價約1,700萬元，議價後以1,388萬元連車位易手，呎價約10,710元，原業主於2009年以827萬元購入，持貨約13年帳面獲利約561萬元。

●中原鄺家進透露，屯門美樂花園1座低層F室，實用面積約591方呎，兩房改三房間隔，最初開價500萬元，新近以465萬元沽出，減價35萬元或7%，呎價約7,868元，成交價及呎價均創屋苑兩年半新低。

●祥益黃慶德透露，屯門居屋富健花園1座低層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，獲區內首置客垂青，原業主增加議幅，累積減83.2萬元，未補價第二市場以346.8萬元成交，呎價約5,858元。

－－－－－－