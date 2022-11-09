敢為天下先！啟德跑道區新盤全招標發售

市況積弱，發展商推盤審慎採用招標策略。啟德跑道區有新盤推出首批118伙單位，以全招標形式發售，當中涵蓋標準兩房戶，未有符合地產建設商會的招標指引。

●啟德跑道區澐璟首推118伙全招標

華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡表示，項目近九成單位享有海景，項目基座設有2萬方呎臨海購物空間。保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀稱，該批單位包括11伙兩房戶，實用面積564至567方呎、73伙三房戶，實用面積781至1,525方呎、34伙四房戶，實用面積1,870至2,088方呎。

對於未有跟隨地產建設商會的招標指引，兩房標準戶以招標形式發售。她表示，因為集團並非地建會會員，加上亦僅屬指引，而且項目屬一線海景的貴重物業。

●澐璟未依地建會招標指引 梁志堅：項目發展商非會員

翻查資料，早於2019年，新盤盛行招標賣樓，引起社會高度關注。香港地產建設商會遂向會員發出指引，規定除了獨立屋、洋房及特色戶、三房戶(實用面積不少於753方呎)、實用面積1,076方呎以上單位之外，其餘物業一概不可招標出售。

●大埔白石角University Hill部署下周上樓書

他續指，同系Silicon Hill提供576伙，至今累沽約95%單位，餘下主要為特色戶。另一方面，University Hill所有單位的客廳及房間配置入牆式Wi-Fi 6無線上網系統、光纖等，並預先設置路由器及智能家居平台，連接冷氣控制及智能燈光總開關。

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●長沙灣連方I夥拍美聯推按揭優惠

萬科香港發展的長沙灣連方I，夥拍美聯物業及經絡按揭轉介，為買家提供「置低息高成數按揭優惠」。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，上述按揭計劃的按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，封頂息率低至最優惠利率(P)減2.75厘(即實際按息低至2.875厘)，現金回贈高達2%，按揭成數最高可達9成，年期最長可至30年。