敢為天下先！啟德跑道區新盤全招標發售
2022年11月09日 22:02
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市況積弱，發展商推盤審慎採用招標策略。啟德跑道區有新盤推出首批118伙單位，以全招標形式發售，當中涵蓋標準兩房戶，未有符合地產建設商會的招標指引。
●啟德跑道區澐璟首推118伙全招標
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119) 合作發展的啟德跑道區澐璟，周三(9日)公布銷售安排，首批推出118伙全數招標出售，單位涵蓋兩房至四房，並落實下周一(14日)開售。
華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡表示，項目近九成單位享有海景，項目基座設有2萬方呎臨海購物空間。保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀稱，該批單位包括11伙兩房戶，實用面積564至567方呎、73伙三房戶，實用面積781至1,525方呎、34伙四房戶，實用面積1,870至2,088方呎。
對於未有跟隨地產建設商會的招標指引，兩房標準戶以招標形式發售。她表示，因為集團並非地建會會員，加上亦僅屬指引，而且項目屬一線海景的貴重物業。
●澐璟未依地建會招標指引 梁志堅：項目發展商非會員
身兼香港地產建設商會執委會主席的會德豐地產主席梁志堅回應查詢時表示，項目的發展商包括華潤置地(海外)及保利置業集團(00119) ，都並非地產建設商會的會員，該會的會員都「有規有矩」，惟上述項目發展商的做法都無可厚非。上述發展商有依照政府賣地章程作部署銷售，有權採用全招標形式發售，亦屬合法，
翻查資料，早於2019年，新盤盛行招標賣樓，引起社會高度關注。香港地產建設商會遂向會員發出指引，規定除了獨立屋、洋房及特色戶、三房戶(實用面積不少於753方呎)、實用面積1,076方呎以上單位之外，其餘物業一概不可招標出售。
●大埔白石角University Hill部署下周上樓書
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill，部署下周上載售樓說明書。新地代理總經理胡致遠表示，該盤計劃月內公布首張價單，項目定價會參考同系列第1期Silicon Hill及整體市場情況。
他續指，同系Silicon Hill提供576伙，至今累沽約95%單位，餘下主要為特色戶。另一方面，University Hill所有單位的客廳及房間配置入牆式Wi-Fi 6無線上網系統、光纖等，並預先設置路由器及智能家居平台，連接冷氣控制及智能燈光總開關。
●紅磡必嘉坊．迎匯不排除開售前再加推
恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊．迎匯，正值收票階段。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目或會下周開售，不排除開售前再加推。他指，該盤自上周六(5日)起收票，至今累計接獲逾220張入票，按首張價單提供56伙計，暫時超額近3倍。同時，項目的園境設計布局以「都市綠洲」為主題，融入綠化，提供休閒活動空間。
●青衣明翹匯三房售1,372萬元
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，沽出一伙三房戶。佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，上述為2A座21樓A室，屬三房一套連多用途房連洗手間單位，實用面積755方呎，成交價約1,372萬元，呎價約18,174元。
●觀塘凱滙第2期一房最高折扣達32%
信和置業(00083)等合作的觀塘凱滙第2期，新近更新價單，專為第5座41樓J室買方增設新的尊貴100天付款計劃、其他專屬折扣及按揭貸款。該單位實用面積391方呎，一房間隔，除了付款計劃享3.5%折扣外，另特別享有額外折扣、尊貴折扣、開心入住折扣及指定單位折扣，共21.5%專屬優惠，連同其他折扣計，買家最高可獲32%優惠及18,160元折扣。另特設「精彩3年第一按揭貸款」，金額最高為成交金額的80%。按該單位定價為1201.2萬元計， 折實價為815萬元。
●長沙灣連方I夥拍美聯推按揭優惠
萬科香港發展的長沙灣連方I，夥拍美聯物業及經絡按揭轉介，為買家提供「置低息高成數按揭優惠」。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，上述按揭計劃的按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，封頂息率低至最優惠利率(P)減2.75厘(即實際按息低至2.875厘)，現金回贈高達2%，按揭成數最高可達9成，年期最長可至30年。