【蝕讓停不了】荃灣兩房3年貶值22%　慘輸122萬離場

二手樓市氣氛低迷，業主要蝕讓才可以出貨，周三單日市場出現至少6宗帳蝕轉讓。大型上車盤荃灣中心兩房單位，以低於購入價放盤吸客，最終再劈價至418萬元沽，呎價跌穿1萬元，單位約3年帳面虧蝕逾22%。

美聯鍾家豪表示，上述單位為9座中低層C室，實用面積約425方呎，有裝修，8月底開價500萬元，近一星期減至425萬元，其後再價7萬元後售出，呎價約9,835元。原業主2019年5月以540萬元購入，約3年帳蝕122萬元。

各區細價樓爆蝕讓潮。市場消息透露，屯門利寶大廈一個中層單位，實用面積約234方呎，減價後售253萬元，呎價約10,812元，原業主持貨約4年帳面蝕逾80萬元，期內單位貶值逾24%。

美聯陳國良指，沙田中心海寧大廈極高層E室，實用面積約288方呎，望河景及公園景樓王，剛僅售478萬元，呎價約16,597元，約5年帳蝕約29萬元。資料顯示，同座樓層低近20層的同室單位，去年售價達583萬元，未計樓層差異，樓價亦跌約18%。

中價樓情況相若，利嘉閣彭錦添指，青衣海欣花園1座高層B室兩房戶，實用面積約471方呎，2019年10月以700萬元購入，辣招鬆綁即售670萬元，帳面蝕30萬元，呎價約14,225元。

半新盤續現損手。美聯黎泳傑稱，筲箕灣樂融軒高層E室，實用面積約635方呎，套三房設計，同區換樓客斥約1,050萬元承接，呎價約16,535元，較約4年前購入價帳面低約136萬元。料為項目首宗蝕讓。

中原方翰達指，大埔白石角雲滙1期6座低層B2室三房戶，減價至888萬元沽出，呎價約13,746元，原業主於2019年初一手購入，帳面蝕約127萬元。

此外，樓價下跌，近日呎價「7字頭」成交開始湧現。美聯梁仲維稱，荃灣海濱花園19座極低層戶，約半年累劈逾30%，僅售540萬元，呎價約7,714元。中原鄺家進又指，屯門美樂花園1座低層F室，減至465萬元易手，呎價約7,868元，兩價均創屋苑兩年半新低。