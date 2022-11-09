道指挫逾200點　Meta逆市升4.6%、迪士尼瀉一成

市場觀望美國中期選舉結果，共和黨有望拿下眾議院控制權。美股周三早段偏軟，道指曾跌215點，報32,945點；標指跌23點，報3,804點；以科技股為主的納指跌87點，報10,529點。港股夜期報16,279點，跌132點，低水80點。

加密貨幣市場風起雲湧，全球最大加密資產交易所幣安宣布，將收購陷入財困的同業FTX，不過市場似乎仍受到此前FTX瀕臨爆煲的消息所困擾，多隻主要加密貨幣遭到拋售，其中比特幣24小時內仍跌6.12%，報17,556美元。

其他企業消息方面，業績低迷、股價不振的Facebook母公司Meta宣布裁員1.1萬人，涉及公司員工總數約13%。在正式宣布裁員後，行政總裁朱克伯格向全體員工發信致歉，稱自己要為此負責，因為對公司增長過度樂觀導致人手過剩，惟未有提及他本人具體會如何「負責」。今次被裁員工將獲至少16周的薪金作為遣散費，而Meta亦將凍結招聘至明年首季。投資者似乎對Meta削減開支的做法相當滿意，其股價早段曾升逾4.68%。

華特迪士尼近年積極拓展其串流影視平台Disney+，甚至不惜大撤金錢。該企上季度串流媒體業務經營虧損達到14.74億美元，較去年同期擴大逾1.33倍，超出市場預期，更拖累了集團整體盈利增長大幅放緩。迪士尼股價早段曾跌11%。

受散戶追捧的「迷因股」之一、連鎖戲院AMC公布，截至9月底止季度收入為9.68億美元，按年升26.88%，惟季內淨虧損達2.26億美元，與去年同期相若，其股價曾跌5.43%。

股神巴菲特的「愛股」西方石油上季純利25.46億美元，按年大增3.05倍，首3季上游資本開支較去年全年多約8%，達26.02億美元，惟上季原油平均售價按季回落近12%至每桶94.89美元，其股價曾跌4.5%。