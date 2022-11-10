東方日報B1：中央力保　內房股舞

眼見內地開發商債務危機已火燒眼眉，中國銀行間市場交易商協會宣布擴大支持民營企業發債融資的計劃，明言會支持包括房地產企業在內的民企。這次「輸血」規模預計多達2,500億元(人民幣‧下同)，由中國人民銀行的再貸款工具提供，揚言後續可視乎情況進一步擴容，消息刺激一眾獲救在望的民營內房股股價昨日氣勢如虹。

交易商協會表示，將委託專業機構按照市場化、法治化原則，通過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民企發債融資。雖然當局沒有列出優先受惠民企名單，但直言近期已組織中債增進公司積極開展了部分民營房企債券融資增信工作，並取得「良好成效」。上周官媒指，該協會聯同中國房地產業協會、中債增進公司正推進十多家房企增信發債，涉約200億元。

這項又稱為「第二支箭」的發債計劃在2018年設立，當時針對部分民企出現融資困難，經國務院批准，人行會同有關部門，從信貸、債券、股權3個融資渠道採取「三支箭」的政策組合，支持民企拓展融資。當然，當局暫未交代多少融資額度留給開發商。券商野村估計，今年11至12月所有民營企業境內到期債券規模總計1,400億元，明年首季1,320億元，同期民營開發商境內到期債券規模分別為92億元及204億元。

值得留意的是，中指研究院數據顯示，上月房企非銀融資總額為556.8億元，按年上升16.4%，是年內首度出現正增長。惟首10個月計，房企非銀融資發行總額為7,535.5億元，按年仍瀉51.4%。

野村相信這未能扭轉內房危局，事關開發商最大收入來源的新樓銷售未見起色，今年首9個月新樓銷售資金已按年收縮31%，假設全年以此幅度收縮，開發商今年新樓銷售資金將蒸發3.3萬億元。美銀則認為有關舉措對實體樓市影響恐有限，又謂政策不斷令人失望，宜對這次救市行動持保守態度。

此外，內地將有一萬億元中期借貸便利(MLF)於本月15日到期，市場相信，短期人行會積極維持市場流動性充裕，更不排除會有降準或等額續作MLF等行動。