幣安趙長鵬收購財困FTX　比特幣見1.7萬美元

加密貨幣平台FTX命運「來回地獄又折返人間」，最新全球最大加密資產交易所幣安(Binance)宣布收購陷財困的FTX。幣安創始人趙長鵬亦在社交平台發文，指與FTX達成未具約束力的收購協議，惟未有公布交易詳情。

趙長鵬表示，今次是FTX主動向他提出求助，強調幣安有意為FTX解決流動性危機，將在未來幾日進行盡責調查。FTX創始人Sam Bankman-Fried則稱，已經和幣安達成「戰略交易」。另外媒估計，倘若交易完成，Sam Bankman-Fried的淨資產將「縮水」逾136億美元。

不過，外界仍然憂慮交易將面臨反壟斷調查，美國商品期貨交易委員會(CFTC)亦指正密切關注幣安和FTX的相關進展。值得留意的是，今次幣安收購FTX的項目，乃非美國業務的FTX.com，所以交易完成後，FTX的美國業務仍然會獨立於幣安。

加密幣續跌 FTT曾挫74%

至於今次被視為「幣圈救世主」的FTX之所以捲入風暴，源於上周旗下對沖基金Alameda Research被揭財務危機，及後趙長鵬更直指，去年已清倉FTX全部持股，取得等同21億美元的幣安穩定幣(BUSD)及FTT，而基於近來媒體揭露的資訊，故決定出脫所有FTT，估計得花幾個月才能完成。此消息觸發FTX贖回壓力大增，3日內出現約60億美元的提款，且需要一度暫停提款。

加密貨幣行情方面，FTT尚未止跌，周三(9日)再挫逾74%；比特幣則跌逾8%，一度失守17,000美元關；以太幣更跌逾15%，跌至1,200美元水平。