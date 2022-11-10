9年來首次！內地汽車「銀十」銷量下跌

內地疫情反覆回升，導致10月內地乘用車零售銷量按月倒退，為2013年以來「金九銀十」銷售旺季首次出現下降，惟新能源車市表現依然搶眼，市場競爭更愈趨激烈。投行中金預計，全年內地新能源車批發銷量將逾600萬輛，業界卻擔心新能源車產業鏈的風險抵抗能力不足。

不過，花旗指，據行業最新數據，11月6日為止一周期間整體乘用車每日平均零售額均低於市場預期，按周跌14%，其中新能源車型按周跌11%。按品牌劃分，內地本土汽車品牌、大眾定位的外國品牌及外國豪車品牌，按周分別跌13%、16%及10%。

除降價壓力之外，比亞迪執行副總裁廉玉波周三於汽車論壇上表示，目前新能源車的發展面臨一系列挑戰，競爭激烈促使車企需深度挖掘用戶需求。用戶的高續航、智能化要求持續提高；新能源汽車技術迭代加快，意味創新窗口期愈來愈短。同時，產業鏈整體風險抵抗能力不足，碳酸鋰等價格波動帶來很大影響。日前該企宣布旗下高端汽車品牌定名為「仰望」，預計產品明年初發布，售價或介乎80萬至150萬元人民幣(下同)。

深圳上市長安汽車的董事長朱華榮亦稱，「缺芯貴電」問題對汽車產業的生產秩序造成嚴重破壞，該企首9個月損失60.6萬輛產量，「缺芯」造成大量半成品庫存，「貴電」導致每輛汽車成本增加5,000到3.5萬元。以電池級碳酸鋰為例，去年初價格為每噸約5.3萬元，今年價格已超過56萬元。