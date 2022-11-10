台積電傳斥936億在美建3納米新廠　德阻止中資購晶片廠

美國打擊中國發展尖端晶片技術之同時，拉攏台積電等晶片代工龍頭保障境內尖端晶片供應。消息指，台積電準備在美國亞利桑那州投資3納米新廠，或涉120億美元(約936億港元)，與2020年拍板的5納米廠相若，而選址或會在鳳凰城北部，即目前興建中的新廠旁，恐怕是眼見死敵三星電子於美國設3納米廠，「落多兩錢肉緊」招呼美國。

台積電稱，亞利桑那新廠一部分可能用於二期廠房建築，是透過利用一期同時建設的資源提高成本效益，為未來擴張提供靈活性，惟強調就目前為止，尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期規劃。鑑於客戶對先進製程的強勁需求，集團會就營運效率和成本經濟因素來評估未來計劃。

德阻止中資購晶片廠

不過，日本資訊科技設備商富士通的首席技術總裁Vivek Mahajan則透露，集團將自行設計2納米製程的先進晶片，並計劃委託台積電代工生產。據報，富士通目標最快於2026年完成設計搭載該晶片的節能中央處理器(CPU)，而台積電亦正計劃於2025年量產2納米的晶片。

華府聯合盟友圍堵中國下，德國政府正式否決當地半導體公司Elmos將一座汽車晶片廠賣給深圳上市公司賽微電子之瑞典分公司，理由是晶片廠「特別敏感」，要加以審視，又據報準備否決一家中企收購巴伐利亞州從事晶片產業冷卻系統的ERS Electronic。

歌爾否認遭「踢出果鏈」

另邊廂，有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際證券分析師郭明錤日前說，深圳上市的歌爾股份失去蘋果公司(Apple Inc.)的耳機AirPods Pro 2訂單，並稱原因可能是生產問題，而非需求問題。內地的立訊精密已擴產並取得該訂單。消息拖累歌爾股價周三急瀉9.99%停板。