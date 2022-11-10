高盛：若明年內地通關 油價或高見125

美國石油協會(API)數據顯示，上周原油庫存增加561.8萬桶，增幅高於預期的110萬桶，基於需求減緩的憂慮，國際油價周三反覆偏弱，紐約期油及布蘭特期油同樣跌不足1%。投行高盛認為，倘若中國結束「清零」防疫政策，布蘭特期油明年將上試每桶125美元。此外，市場觀望美國通脹數據下，國際金價在每安士1,700美元拉鋸。

高盛分析員Callum Bruce稱，一旦中國如市場預期般在明年第二季重新開放邊境，疊加庫存和閒置產能持續減少，將推高布蘭特期油在明年升抵每桶125美元；又指俄羅斯、利比亞、伊拉克和伊朗存在供應中斷風險，同樣會觸發油價升勢更趨凌厲。

另一投行瑞銀則聚焦歐盟對俄羅斯下月生效的石油禁令，指倘若俄羅斯報復美國的制裁行動，結果亦可能變成油價觸及每桶125美元。

OPEC+：今冬或跌至70美元

不過，屬石油輸出國組織及盟國(OPEC+)的阿曼能源部長Salim al-Aufi，在出席第27屆聯合國氣候變化大會(COP 27)時表示，目前油價仍未令人放心，估計油價在今年冬天過後將大幅回落，形容油價跌至每桶70美元左右更「合適」，甚至需要為油價跌至每桶55美元做好準備。

至於出席同一場合的國際能源機構(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)則反駁，指OPEC+的減產引發通脹，造成經濟疲弱，尤其是對發展中國家和新興國家影響較大，呼籲其重新思考減產決定。