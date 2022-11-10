鄧聲興：內房迎償債高峰　或再爆違約潮

今年以來，內房市場持續低迷，房企資金鏈斷裂事件頻發。為落實穩經濟一籃子政策措施、妥善化解房地產金融風險、支持民營企業健康發展，在中國人民銀行的支援和指導下，交易商協會繼續推進並擴大民營企業債券融資支援工具，預計可支援約2,500億元人民幣(下同)民營企業債券融資，後續可視情況進一步擴容。

當前種種迹象表明，在一系列政策支持下，內房企業融資環境有所好轉。中國指數研究院數據顯示，10月房地產企業非銀融資總額為556.8億元，按年上升16.4%，是年內首次出現正增長。其中，房地產行業信用債融資按年上升1.56倍，信託融資按年下降72.1%，ABS(資產支持證券)融資按年上升22.2%。行業融資已出現修復迹象，其中信用債發行按年差距明顯縮小。目前央企及國企為信用債發行主力，受政策支持影響，預期民企融資將有所突破。

然而，內房行業的流動性問題仍然嚴峻。中國指數研究院報告指，今年內到期債券餘額為1,230.8億元，而明年1月到期餘額為1,194億元，房企即將面臨新一輪償債高峰，或將再度迎來違約潮。故投資者對於內房仍應抱審慎態度，短炒可博，不建議長線持有。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(作者為註冊持牌人士)