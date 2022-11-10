美監管機構調查　幣安放棄收購　FTX恐面臨破產

外媒報道，美國監管機構正在圍繞加密交易所FTX展開調查，調查其是否妥善處理客戶資金，以及它與Bankman-Fried旗下其他加密機構的關係。

而全球最大加密資產交易所幣安(Binance)，則以盡職調查及FTX因用戶資金處理不當而遭監管部門調查為由，將放棄收購FTX，而大部分FTX法律及合規人員已經辭職。

報道又指，FTX面臨高達80億美元(相當於約624億港元)的流動性缺口，正尋求緊急融資，以滿足用戶提款請求，若無法獲得更多資本，公司很可能會破產。

其中億萬富翁Michael Novogratz創建的加密金融服務公司Galaxy Digital Holdings Ltd.披露在FTX.com的敞口達7,680萬美元，預計未來幾星期加密貨幣行業還會遭遇更多逆風。

幣安行政總裁於周三(9日)稱，他「沒有策劃」競爭對手FTX的倒閉。他在一封向員工發出的電郵稱，FTX的衰落對行業中的任何人都沒有好處，員工不應該「把它看作是我們的勝利」。他又告誡員工不要買賣FTX的代幣FXX。

受消息影響，加密貨幣今(10日)延續跌勢，比特幣最新挫14%，報1.58萬美元，跌穿1.6萬美元關口，續創前年11月低位；以太幣亦瀉近17%，跌至1,106美元。此前消息稱幣安放棄收購FTX。

至於加密貨幣交易平台Coinbase則收挫9.5%，報45.98美元，花旗將其目標價由105美元下調至80美元。