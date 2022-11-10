道指跌646點　比特幣冧15%

●踏入亞洲時段，美匯指數向上，報110.44；港匯見7.8487；離岸人民幣(CNH)報7.2705；美元兌日圓處146.29；歐元報1.0012，英鎊報1.1363。金價處1,706.4美元。布油報92.51美元，紐油報85.78美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水210點。

●幣安放棄收購FTX，比特幣連日大冧，再插15%至1.57萬美元。

●道指收報32,513點，跌646點或1.95%。標指收報3,748點，跌79點或2.08%；納指收報10,353點，跌263點或2.48%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報16,038點，跌319點。

●即月恒生指數夜期收報16,129點，跌282點，低水230點，成交15,037張。

●紐約期油收報每桶85.83美元，跌3.08美元或3.46%；倫敦布蘭特期油收報每桶92.65美元，跌2.71美元或2.84%。

●紐約期金收報每安士1,713.7美元，跌2.3美元或0.13%。

●英國富時100指數收報7,296點，跌9點或0.14%；德國DAX指數收報13,666點，跌22點或0.16%；法國CAC指數收報6,430點，跌10點或0.17%。

●新股子不語以每股7.86港元下限定價，認購1手中籤率50.16%，認購2手即1,000股可穩獲1手。

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