港股跌穿萬六關　ATMJ挫2至4%　金融股受壓

港股跌幅擴大至超過400點，恒生指數失守萬六關；國企指數跌140點；科技指數跌100點或3%，主板成交380億港元。

金融股沽壓加劇，香港交易所跌3.2%；滙豐控股及友邦保險跌2.3%；中國平安跌2.5%；招商銀行跌2.6%；工、中、建三大行跌1.5%至1.9%。

大型科網股維持跌勢，阿里巴巴挫4%；京東集團跌3.9%；網易跌3.4%；美團及百度跌2.6%；騰訊跌2.3%；小米集團跌2.2%；快手急挫6.8%。

車股被拋售，比亞迪股份跌4%；吉利汽車跌3.2%；小鵬汽車及蔚來瀉9.8%；理想汽車跌5.8%；長城汽車跌4.5%；華晨中國挫7.4%；廣汽集團及東風集團跌3.3%。

【09:20】港股隨外圍下跌 ATM挫3% 車股沽壓重

港股開市跟隨外圍下跌，恒生指數跌220點或1.34%，報16,138點；國企指數低開80點或1.45%，報5,454點；科技指數跌78點或2.39%，報3,202點。

大型科網股領跌，騰訊跌3.3%；阿里巴巴跌3.2%；美團跌3%；京東集團跌2.4%；小米集團跌1.4%。

金融股個別發展，滙豐控股開市跌1.5%；香港交易所跌2%；中國平安跌近2%；招商銀行跌0.3%；友邦保險及工商銀行無起跌；建設銀行升0.2%。

車股沽壓持續，龍頭股比亞迪股份及吉利汽車再挫3%及2.9%；小鵬汽車跌7.6%；理想汽車跌5.8%；蔚來挫10%。