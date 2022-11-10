朱克伯格押注元宇宙失利　Meta喪炒1.1萬人未止血

外媒報道，Facebook母公司Meta周三(9日)正式向1.1萬位員工「派大信封」，涉及公司員工總數約13%，是公司自2004年成立以來首次大規模裁員。分析指，Meta要大規模縮減開支，除因要面對用戶流失，市場認為與其押注投資「元宇宙」有關。此外，儘管已進行大裁員，Meta仍預期元宇宙項目會進一步錄重大虧損。

Meta表示，由Meta的metaverse及VR業務組成的部門Reality Labs預計將繼續虧損。在周三提交給美國證交會(SEC)關於裁員的文件中，Meta指，公司繼續預計Reality Labs 2023年的營運虧損將按年大幅增加。

外媒分析發現，從2019年初至2022年9月30日，Meta向Reality Labs投資了360億美元。同期，該部門累計經營虧損達307億美元。

就今次大裁員行動，Meta行政總裁朱克伯格在向員工發信時指出，要作出集團歷史上最困難的改變，又向受影響的員工致歉。

外媒又報道朱克伯格如何運用「說對不起」策略，指他對員工及用戶道歉並不陌生，包括在數據洩露、大規模裁員、假新聞等事件。報道指，朱克伯格一再被迫為自己的失誤道歉。每一次，他都承諾有更多透明度，並希望承擔責任，但繼續讓自己陷入困境。

朱克伯格大力投資元宇宙項目，企圖讓公司急速轉型，結果令此前家傳戶曉的社交媒體龍頭facebook跌出全球首20家最有價值公司名單。