許繹彬：大型活動及賽事陸續復常　啤酒股料可「飲勝」

他指，本月恒指曾低見14,816點，且前景不明，投資者一片心灰意冷，一心抱著繼續捱打的心態，惟世事總有始料不及的驚喜，淡風四處飄搖之際，港股突然作出報復式反彈；恒指本周在大成交配合下，過五關斬六將，先後升穿10天、20天線，走勢氣勢如虹，更一舉衝破16,800點。

許表示，港股與美股走勢一直呈現背馳，本周為何突然回暖？離不開市場上再度傳出，國內疫情問題一向保守的態度，可能逐漸對外開放，兩地通關或出現曙光，當然這全都是「只聞樓梯響」的消息，並無出台具體放寛方案。盡管如此，以香港交易所(0388)為首，連同一眾內房、內險及物管股齊齊助攻下，港股勢如破竹，港交易短短數個交易日的升幅，較本月低位彈升逾30%，表現相當亮麗。

他認為，港交所之所以能脫胎換骨，乃受惠於成交金額大增至1,500億以上，實屬近年罕見，因而刺激其股價水漲船高；加上其明年次季增設港股通人民幣股票交易櫃台，即明年國內合資格投資者透過港股通買賣港股時，可直接以人民幣結算，該措施免卻北水南下時匯率兌換的風險，相信港股通會更為國內投資者受落。

此外，市場普遍預期美國加息速度將放緩，甚至認為加息將在半年內完結；令美元兌各類貨幣的匯率暫趨穏定，一向對港股影響深遠的人民幣匯率亦稍作回升，北水力度才得以加強，未來人民幣匯率會是影響後市走向的重要因素。

談回大市，盡管港股走勢看似回暖，但在短期內由低位14,615點，反彈至16,848點，彈足超過2,000點，走勢上有點急進，短期內或會回吐，16,800點連衝幾次亦無功而還，此水平料有一定的阻力。究竟是「大漲小回」，還是已完成「死貓彈」？視乎未來是否出現「升市成交大、跌市成交減」的現象，以及15,800點能否穩守？