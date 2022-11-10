【高盛推介】騰訊回調整固　資金積極流入好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(9日)失守240港元水平，收市跌約3.7%，周四(10日)早段繼續下跌，早段曾低見229元。現報233元，跌約2.6%。

觀察個股輪證資金流向，好倉於周三獲資金趁低轉向吸納，錄得約1,720萬元資金流入，為周三最多資金流入的個股相關資產。淡倉方面，則見周三認沽證獲資金沽出，並有部分轉倉至熊證。

觀察港股通資金流向，北水連日買入騰訊，周三再錄得約3.8億元資金淨買入。

騰訊購26926，行使價300元，2023年4月25日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿、低街貨。

騰訊購27415，行使價260.86元，2023年4月17日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、低街貨。

騰訊牛57525，收回價215元，行使價212.2元，換股比率500，實際槓桿12.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

騰訊沽27793，行使價161.55元，2023年4月25日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿。

騰訊沽27596，行使價178元，2023年6月23日到期，實際槓桿3.9倍，貼價。

騰訊熊54008，收回價260元，行使價263元，換股比率500，實際槓桿7.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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