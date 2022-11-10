【高盛推介】騰訊回調整固 資金積極流入好倉
2022年11月10日 10:15
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(9日)失守240港元水平，收市跌約3.7%，周四(10日)早段繼續下跌，早段曾低見229元。現報233元，跌約2.6%。
觀察個股輪證資金流向，好倉於周三獲資金趁低轉向吸納，錄得約1,720萬元資金流入，為周三最多資金流入的個股相關資產。淡倉方面，則見周三認沽證獲資金沽出，並有部分轉倉至熊證。
觀察港股通資金流向，北水連日買入騰訊，周三再錄得約3.8億元資金淨買入。
投資者如看好，由於市場上不少的產品都已經累積一定數量的街貨，投資者選擇產品時建議篩選街貨量少於20%的產品。認購證方面低街貨兼高槓桿選擇可留意騰訊購(26926)。貼價選擇可留意低街貨騰訊購(27415)。牛證方面可留意騰訊牛(57525)，與現價有約20元收回距離。
騰訊購26926，行使價300元，2023年4月25日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿、低街貨。
騰訊購27415，行使價260.86元，2023年4月17日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、低街貨。
騰訊牛57525，收回價215元，行使價212.2元，換股比率500，實際槓桿12.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
騰訊沽27793，行使價161.55元，2023年4月25日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿。
騰訊沽27596，行使價178元，2023年6月23日到期，實際槓桿3.9倍，貼價。
騰訊熊54008，收回價260元，行使價263元，換股比率500，實際槓桿7.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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