郭家耀：留意北水走向 銀行股首選呢類...
2022年11月10日 10:34
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，市場觀望美國中期選舉結果，美股未見明顯方向。至於港股經過一輪反彈後，欠缺動力再上，短期或要先行整固。值得留意的是，北水10月初開始流入港股市場，但昨日突然斷纜，若然北水持續流出，短期將限制港股升勢。恒指短線支持料在16,000點，上方阻力則於16,800至17,000點水平。
有傳英國政府可能調低包括滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)等當地銀行的附加稅率，由原先的8%降至3%。郭認為對整體板塊氣氛有幫助，但環球經濟下行，貸款需求疲弱，加上利率波動，均對國際銀行造成壓力。雖然滙控及渣打估值跌至低水平，但市場對風險因素的戒心仍高，料調低稅率的消息對股價刺激有限，短期料跟隨市況上落為主，板塊中仍首選本地銀行股。
舜宇光學(02382)上月手機鏡頭出貨量按年跌12.8%，但按月有所回升，可視為利好信號。另外，大型手機廠三星料推出旗鑑手機，亦對舜宇訂單有一定幫助。不過，整體智能手機市場仍然低迷，雖然電動車市場的崛起，有助提升車載鏡頭訂單，但仍未能抵銷智能手機出貨量下滑的影響。走勢上，舜宇股價經過一輪反彈後，相信仍會維持低位徘徊，暫只宜觀望。