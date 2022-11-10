郭家耀：留意北水走向　銀行股首選呢類...

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，市場觀望美國中期選舉結果，美股未見明顯方向。至於港股經過一輪反彈後，欠缺動力再上，短期或要先行整固。值得留意的是，北水10月初開始流入港股市場，但昨日突然斷纜，若然北水持續流出，短期將限制港股升勢。恒指短線支持料在16,000點，上方阻力則於16,800至17,000點水平。