【高盛推介】比亞迪落後大市　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份日前反覆挑戰200港元關口，周三(9日)受壓收市跌約4.6%。周四(10日)早段承接周三跌勢，早上低開約3%後跌幅擴大，最低見177.2元的一周低位。及後跌幅收窄，股價於180元水平爭持，現報180.3元，跌約3.6%，落後大市。有券商料內地新能源汽車今年批發銷量將超過600萬輛，及料促銷政策及補貼退坡，將可帶動汽車批發銷量在今下兩月按月向上。

觀察個股輪證資金流向，近日見資金趁低吸納好倉，本周二(8日)及本周三共錄得約740萬元資金流入。淡倉於上周三(2日)至本周二皆錄得資金流入，合共約3,270萬元後，本周三見資金趁回調沽出止賺。

就比亞迪跌至近日低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，選擇適合現況的條款產品部署。

比迪購24528，行使價230元，2023年3月8日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿。

比迪購27597，行使價213.33元，2023年4月25日到期，實際槓桿4.7倍，貼價、低街貨。

比迪購24653，行使價180.1元，2023年12月20日到期，實際槓桿2.5倍，長年期，低時間值損耗，適合中綫部署。

比迪牛56892，收回價170元，行使價166元，換股比率500，槓桿比率12.7倍，高槓桿近牛。

比迪牛57229，收回價150元，行使價146元，換股比率500，槓桿比率5.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿3.7倍，高槓桿。

比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿2.9倍，貼價。

吉利購26462，行使價11.22元，2023年4月21日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。

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