福布斯中國富豪身家大跌39%　地產大亨幾絕跡...

《福布斯》發布2022中國內地富豪榜，上榜者的財富總額從去年的1.48萬億美元下降至9,071億美元，跌幅達到39%，並創下調查中國內地富豪20多年以來的最大跌幅。

《福布斯》指出，除了科技企業監管政策、疫情動態清零政策、經濟增長放緩等因素外，中共二十大引發了政治擔憂，人民幣兌美元過去一年大跌逾12%，中港股市疲弱等，都對中國富豪的財富造成影響。