福布斯中國富豪身家大跌39% 地產大亨幾絕跡...
2022年11月10日 11:24
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《福布斯》發布2022中國內地富豪榜，上榜者的財富總額從去年的1.48萬億美元下降至9,071億美元，跌幅達到39%，並創下調查中國內地富豪20多年以來的最大跌幅。
《福布斯》指出，除了科技企業監管政策、疫情動態清零政策、經濟增長放緩等因素外，中共二十大引發了政治擔憂，人民幣兌美元過去一年大跌逾12%，中港股市疲弱等，都對中國富豪的財富造成影響。
榜單顯示，中國瓶裝水之王、農夫山泉(09633)董事長鐘睒睒仍然位居今年榜首，惟財富從一年前的659億美元降至623億美元，跌幅5%。字節跳動創始人張一鳴位居榜單第二位，其財富為495億美元，較去年下跌99億美元。全球最大的電動汽車電池製造商寧德時代的董事長曾毓群則依舊位居第三位，其財富為289億美元，較去年的508億美元下降了43%。
中國房地產企業正面對前所未有的困境，房地產富豪也經歷了艱難的一年。碧桂園(02007)聯席主席楊惠妍身家跌幅最大，其財富從278億美元跌至僅49.1億美元，排名第69位。大部分地產富豪今次更未能上榜，包括深陷困境的中國恒大(03333)董事長許家印、以及龍光集團董事長紀海鵬。據2021年榜單，許家印去年排名第44位，擁有財富764億元；紀海鵬則位列92位，身家425億元。