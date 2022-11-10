萊坊：上季全球19城市豪宅價格按季報跌　深圳挫4.8%最甘

萊坊周四(10日)公布截至2022年第三季全球豪宅指數，報告追蹤全球45個城市的豪宅樓價表現，當中有19個、即約42%城市豪宅價格按季錄得下跌，超越2022年第一季的7個城市，

該報告指出，第三季香港豪宅樓價錄約0.5%的季度跌幅。亞洲城市中，以內地深圳的按季挫幅約4.8%最大，其次是韓國首爾，跌幅約4.1%。

不過，若跟2021年同期相比，只有7個城市的豪宅樓價下挫，即約84%城市豪宅樓價向上。其中，香港按年微升約0.2%。

事實上，上述整體指數在今年第三季錄得約7.5%的按年平均增幅，惟已低於同年第一季高峰10%漲幅水平。

其中，中東的杜拜豪宅樓價錄得最強勁的按年漲幅，按年升約88.8%。英國倫敦市中心核心地段的樓價亦升約2.7%，為自2015年第一季以來樓價增長速度最快。

萊坊預計，到2023年，彈性的勞動力市場、供應不足，以及資本充足的貸款人將支持大部分市場的豪宅樓價。然而，脫離持續的低息環境將令一些市場陷入困境。

該行董事﹑大中華區研究及諮詢部主管王兆麒稱，儘管市場存在加息和經濟衰退等負面因素，但香港豪宅樓價在過去1年並未受到太大影響，預料短期內本港與中國內地仍維持封關狀況，但豪宅單位供應有限，未來3至6個月豪宅樓價將繼續保持相對穩定，而成交量則在低位橫行。