鄧建初：北水對決外資　絕望聲中谷底彈

股票市場引人入勝之處，是往往有令人意想不到的事情發生，急升暴跌，分分秒秒都有發達機會，當然，也有可能會輸得慘不忍睹。黑白天鵝出現，市場亦未必按常理出牌，無奇不有，賭味甚濃。

「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」，再一次在上周的港股出現。從年頭捱打到年尾，港股單單是10月份已經跌去2,600餘點，在7至10月更共跌去7,200餘點，股民滿手蟹貨，輸到攤攤腰。日日講加息，貨幣危機爆發、能源價格暴漲、資產大幅貶值等等外圍利淡消息充斥金魚缸，有股民在絕望之際，按捺不住，引頸成一快，沽清手上股票。沽完貨後，大市繼續下跌，沾沾自喜以為沽得及時，誰料市場就在此時此刻進行谷底大反彈。

初哥一位好朋友，多年前因工作忙碌，間中詢問初哥股票建議，完全聽從指示出入市，成績理想。退休後全情投入金魚缸，拿起鑊鏟，炒賣股票。試過一次止蝕後，竟轉頭大升，從此坐艇之股票不肯再止蝕，守株待兔，結果種下禍根。股市持續下跌，手持多隻股票，竟將之前所贏的可觀金額輸突。直至金融海嘯發生，全球股災，他拿着股票名單惶恐地想全數沽出。初哥硬着頭皮，花了兩日時間才幫他將全部股票悉數沽清。後來恒指再跌多一千點，他慶幸走得快，此時恒指由谷底進行大反彈，但他已興致索然，不聞不問算了。

歷史不斷重演，只是每次演繹方式不同。朋友圈中，有人持貨良久，也有人分注買入，而股價江河日下，跌幅驚人，早已輸到面無人色。眼見恒指跌穿15,000點心理關口，利淡新聞無日無之，心生恐懼，萬念俱灰之下，盡沽手頭蝕本貨。同樣是沽出後再下跌數百點，上周恒指終作出報復性大反彈。

此次大反彈，是北水對決外資基金的戰果，印證外資在低位有「亂咁沽」之嫌，不知有何居心。初哥早前也指出此情況，所以多次建議低撈股票，多次也命中食胡，成績算是跑贏大市。

美國周二(8日)舉行中期選舉，在上周三(2日)及上周四，初哥預言美股會先行下跌，然後上周五及本周一(7日)會上升，幸運地已連中三元，執筆時間在上周六(5日)，且看大四喜能否食出？

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)